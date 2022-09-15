英伟达预热 RTX 40 系列显卡，确认采用 Ada 架构

IT之家 9 月 15 日消息，据 Videocardz 消息，今天，英伟达发布了一则预热信息，出现了“伯努利数字引擎的计算图”，该图表由 Ada Lovelace 于 1843 年发布，从而间接确认了 RTX 40 将采用 Ada 架构。

此外，英伟达的预热信息出现了一个便利贴，上面显示的数字可能是指 AD102 GPU 的规格 ——629 mm² 芯片尺寸，753.8 亿晶体管数量 ，208 可能代表其性能是上代的 2.08 倍。

IT之家了解到，英伟达现已宣布将在 9 月 20 日举行一场 GeForce Beyond 特别直播，预计会介绍有关新一代 GPU 的信息。

以下是 RTX 40 显卡最新的爆料信息：

RTX 4090

搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。

RTX 4080 16GB

搭载 AD103-300 GPU，启用 9728 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2505 MHz，搭载 16GB 23 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 340W，可以配置为 516W。

RTX 4080 12GB

搭载 AD104-400 GPU，启用 7680 个 CUDA 内核，GPU 频率 高达 2610 MHz，搭载 12GB 21 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 285W，可以配置到 366W。