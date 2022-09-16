影驰预热新一代显卡，英伟达 GeForce RTX 4090 系列即将发布

IT之家 9 月 16 日消息，英伟达将在 9 月 20 日举行一场 GeForce Beyond 特别直播，预计会介绍有关新一代 Ada Lovelace GPU 的信息。

除此之外，其他一些合作厂商也开始预热自家新品，例如影驰，不过影驰没有透露任何有关新品的情报，只是营造出了一种神秘感。

影驰表示，将推出新的“Serious Gaming / SG”显卡，其中 SG 系列被玩家评为该公司最便宜的产品，并且该系列有着不少型号，包括 RTX 3090，但影驰并未推出 SG 系列的 RTX 3090 Ti。

从之前的外媒爆料来看，这款“RTX 4090 SG”卡似乎采用了了四槽设计，配备三个散热风扇，类似于之前的 SG 显卡，第四个风扇安装在背面。

以下是 RTX 40 系列显卡的爆料信息，具体可参考IT之家此前报道，其中 RTX 4070 和 RTX 4080 不一定参与首发，但 RTX 4090 一定是首发新品：

RTX 4090

搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。

RTX 4080 16GB

搭载 AD103-300 GPU，启用 9728 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2505 MHz，搭载 16GB 23 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 340W，可以配置为 516W。

RTX 4080 12GB

搭载 AD104-400 GPU，启用 7680 个 CUDA 内核，GPU 频率 高达 2610 MHz，搭载 12GB 21 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 285W，可以配置到 366W。