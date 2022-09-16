重庆渝北市场监管局：正调查“易联购”预售苹果 iPhone 14 / Pro 卷款跑路事件

IT之家 9 月 16 日消息，今日，有网友爆料，一个名为“易联购”微信小程序在进行苹果 iPhone 14 系列预售两个月后，现已携数千万巨款跑路。
IT之家了解到，“易联购”平台属于重庆易联购科技有限公司，于今年 7 月 28 日成立，注册地址为重庆市渝北区龙山街道，目前该小程序已无法搜到，就算找到小程序也已经已经无法访问，页面显示“由于涉嫌欺诈，已暂停服务”。
《科创板日报》致电渝北区市场监管部门获悉，相关部门已经关注到了相关情况并已展开调查。不过当市场监管总局工作人员到达现场后，并未在登记地址找到该公司，公司负责人也已失联。
该负责人还表示，易联购于 9 月 9 号将公司地址由重庆渝中区更到为渝北区，现已跟当地相关部门做了通报，同时也对该企业设立了警示，，禁止该公司变更和注销，事件在进一步调查中。
网传的优乐购机、易联购公告称:
亲爱的顾客朋友、合作伙伴：由衷的感谢你们的支持与陪伴！我们跑路了，抱歉了！
但是这个社会就是此，人心难测难防，永远猜不透，希望你在以后别太相信人了，有时候你的一份信任真的容易换来一份失望的，金钱很容易让人迷失自我，所以这个社会，这个网络是很残酷无情的，你无法看透。
不好意思了，希望这次教训能让你更明白，也不要大觉得失望什么的，就当这次教训吧我们也需要钱过日子，也许这次会让你感受到打击，但是不要失望，钱没了可以在赚，没什么的。
优乐购机、易联购苹果专营店再次跟你说声：对不起！
对于该份网传“跑路信”，还没有确切消息证实。不过，易联购线上商城，目前已因涉嫌欺诈被官方封禁。