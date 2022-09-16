重庆渝北市场监管局：正调查“易联购”预售苹果 iPhone 14 / Pro 卷款跑路事件

IT之家 9 月 16 日消息，今日，有网友爆料，一个名为“易联购”微信小程序在进行苹果 iPhone 14 系列预售两个月后，现已携数千万巨款跑路。

IT之家了解到，“易联购”平台属于重庆易联购科技有限公司，于今年 7 月 28 日成立，注册地址为重庆市渝北区龙山街道，目前该小程序已无法搜到，就算找到小程序也已经已经无法访问，页面显示“由于涉嫌欺诈，已暂停服务”。

《科创板日报》致电渝北区市场监管部门获悉，相关部门已经关注到了相关情况并已展开调查。不过当市场监管总局工作人员到达现场后，并未在登记地址找到该公司，公司负责人也已失联。

该负责人还表示，易联购于 9 月 9 号将公司地址由重庆渝中区更到为渝北区，现已跟当地相关部门做了通报，同时也对该企业设立了警示，，禁止该公司变更和注销，事件在进一步调查中。