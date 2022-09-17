Epic 败诉苹果后提起上诉，双方同意于下个月进行一场“辩论赛”

IT之家 9 月 17 日消息，周五提交的法庭文件显示，美国司法部官员已被要求参加下个月《堡垒之夜》开发商 Epic Games 对苹果公司败诉后上诉的口头辩论。Epic 和苹果对此并无异议，但苹果希望监管机构将 Epic 案件的争论时间用到其他地方，或给予额外的时间。

IT之家了解到，Epic 在 2020 年起诉苹果，称这家 iPhone 制造商的应用商店规违背反垄断法，因为他们要求开发者支付高达 30% 内购抽成。

这一案件持续至今，苹果已然胜利，目前法院允许苹果抽成比例保持不变。反垄断专家则表示 Epic 败诉带来可能会导致司法部失去追查苹果垄断的法律途径，因为美国司法部自 2019 年以来就一直在调查苹果。

Epic 对于此次案件的宣判结果不服，故提起上诉，双方将于 10 月 21 日在美国第九巡回上诉法院进行口头辩论，届时苹果和 Epic 将各自有 20 分钟的时间陈述各自的情况。

今年 1 月，司法部提交了一份案情摘要介入此案。反垄断官员表示，他们不支持当前争端中的任何一方，但担心下级法院的裁决对《谢尔曼法》的解释不当（《谢尔曼法》是美国反垄断法的主要依据）。

司法部在文件中写道:“美国认为，它参与口头辩论将有助于法院，特别是在解释 (反垄断法解释中的) 错误如何在本案的具体背景之外显著损害反垄断执法方面。”