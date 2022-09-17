苹果 iPhone 14 Pro 闪电接口仍被限制在 USB 2.0 级别，但明年有望换用更快的 Type-C

IT之家 9 月 17 日消息，苹果最新的 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 机型全新的后置主摄，可以拍摄 4800 万像素的 ProRAW 照片，从而在图像文件保留更多的细节，以提高后期可操作性。

据苹果称，4800 万像素的 ProRAW 照片是非常大的文件，每张约为 75MB，甚至还会更大。

然而，尽管这些图片体积有点大，但评测者现已确认，iPhone 14 Pro 机型上的 Lightning 接口仍然像以前的机型一样，最高速率限制在 480Mbps 的 USB 2.0 速度上，这意味着摄影师要用 Lightning 数据线将全分辨率的 4800 万像素 ProRAW 照片传输到 Mac 或其他设备上将需要很长时间。

当然，苹果建议使用 iCloud 在 Mac 或其他苹果设备上查阅 ProRAW 文件，或者使用 AirDrop 无线传输来向其他设备发送照片，但不管怎么说 Lightning 仍相当于一种瓶颈。

早在 2015 年，苹果用 iPad Pro 上的 Lightning 接口带来了 USB 3.0 支持，根据当时的规格，它能够达到 5Gbps 的速度，但苹果并未为 iPhone 普及这一技术，遂引起部分用户不满。

幸运的是，现有爆料表明下一代的 iPhone 15 系列机型将配备 USB-C 接口，从此抛弃老旧的 Lightning 接口，从而使速度达到 10Gbps，甚至在支持 Thunderbolt 3 的情况下达到 40Gbps 的表现。

IT之家了解到，苹果此前已经在其销售的每台 Mac 和几乎每台 iPad 上提供了 USB-C 接口，甚至包括 Studio Display、Pro Display XDR、部分 Beats 耳机和一些其他配件都使用了 USB-C。有传言称，即将推出的第 10 代入门款 iPad 也将采用 USB-C 接口，明年的 AirPods 充电盒和 MagSafe 电池组也不例外。

欧盟拟立法要求从 2024 年秋天开始，所有智能手机和配件都需要使用 USB-C 接口进行充电。The Verge 表示，该协议对苹果影响最大，因为苹果是唯一一家仍在使用专有接口而不是 USB-C 接口的大型智能手机制造商。2021 年，苹果在全球售出了 2.41 亿部 iPhone，其中约 5600 万部在欧洲售出。