苹果 iPhone 14 Pro 灵动岛游戏《Hit the Island》已上架，还可以养电子宠物

IT之家 9 月 17 日消息，在最新的 iPhone 14 Pro 系列中，苹果为大家呈现出了一个巧妙的“灵动岛”设计，它可将原本的“叹号”形打孔区域很好地利用起来，从而一举将劣势转为优势，赢得无数粉丝称赞。

现在，受欢迎的 Reddit 应用 Apollo 更新了对苹果 iPhone 14 Pro 和 Pro Max“灵动岛”交互的支持。此外，Apollo 开发者 Christian Selig 还打算实现一个有趣的小功能 —— 灵动岛上的“电子宠物”。

从上图可以看到，该应用更新后在新 iPhone 上的动态岛区域上方增加了一只可爱的小生物，你可以选择猫猫、狗狗、刺猬、狐狸或蝾螈，然后你就可以看到这个小动物在动态岛周围踱步。

Apollo 新的 "灵动岛动物" 选项是可选的，你还可以还将这些小动物添加为锁屏，因此那些没有灵动岛的 iPhone 也可以在他们的设备上添加一只小动物。

除此之外，此前预告过的弹球小游戏《Hit the Island》已于近日正式上架苹果 App Store。这款游戏由 Kriss Smolka 开发，此前他曾开发过 WaterMinder 和 HabitMinder 等应用，而今天发布的这款应用是专门对灵动岛的适配。

游戏逻辑很简单，就像打乒乓球一样，目标是将球从 iPhone 显示屏底部弹到“动态岛”（刘海也可以）获得得分。

《开发者力挺苹果“灵动岛”设计，已为 iPhone 14 Pro 开发相关游戏》