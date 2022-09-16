拆机证实，国行苹果 iPhone 14 / Pro 系列已采用长江存储国产 NAND 闪存

IT之家 9 月 16 日消息，9 月 8 日，苹果召开新品发布会，正式发布了 iPhone 14 系列手机，起价 5999 元。

在此之前，韩媒消息称中国厂商长江存储已经进入苹果供应链，将供货 iPhone 14 系列 NAND 闪存。后续苹果也承认正考虑从长江存储采购 NAND 芯片，但仅会用于在中国销售的部分 iPhone。

在 iPhone 14 系列之前，苹果高度依赖三星电子、SK 海力士等韩国存储芯片厂商。因此，市场观察人士认为，苹果与长江存储合作，将使他们 NAND 闪存的供应商进一步多元化，同时也有利于降低这一重要零部件的价格。

随着苹果 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 系列解禁并开售，大部分首批订单已经交付到了客户手中，甚至现在已有博主放出了 iPhone 14 Pro Max 的拆解视频。

有多位拆机博主证实，苹果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 系列的国行机型均采用了长江存储提供的 NAND 闪存。根据网友反馈，似乎还有部分机型采用了其他厂商的 NAND，看来苹果供应链依然多元化。

IT之家了解到，苹果 iPhone 14 / Pro 系列的官方保外维修价已经出炉，由于可单独拆卸，iPhone 14 系列的玻璃背板维修价比 iPhone 14 Pro 系列要便宜得多。

iPhone 14 标准版：1298 元

iPhone 14 Plus：1548 元

iPhone 14 Pro：3598 元

iPhone 14 Pro Max：3998 元

拓展阅读：



《苹果：正评估从长江存储采购 NAND 芯片，用于在中国销售的部分 iPhone》

《明日正式发售，苹果 iPhone 14 Pro Max 拆解视频已出炉》

《苹果 iPhone 14/14 Plus 可拆卸玻璃背板回归，维修价比 Pro 版便宜 2000 多》