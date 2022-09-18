曝 3nm 的 A17 备货量约 4 千万颗，明年苹果 iPhone 15 仅 Pro 系列才能换新处理器

IT之家 9 月 18 日消息，身处台湾省供应链的数码博主 @手机晶片达人 去年比郭明錤等人提前大半年预测苹果 iPhone 14 系列芯片采用情况，现在也证实了仅有 iPhone 14 Pro / Max 才有 A16 芯片的差异化策略。

今年，他表示，目前苹果为明年（2023 年）的 iPhone 15 系列处理器准备了 4 千万颗的 A17（N3E），可以认定明年的 iPhone15 系列同样也是只有高端型号才会换用新处理器。

IT之家提醒，这位爆料者的准确度在某些方面确实很高，例如全网第一个曝出华为出售荣耀、第一个说华为采购高通芯片等等，但总体上应该还是供应链内部传闻的捕风捉影，具体数据方面权作参考。

他之前预测苹果 iPhone 14 只有 Pro 系列高端机型才会采用新一代 A16 芯片，而基础版依然是 A15 芯片，苹果首批就向台积电下了一亿颗芯片的订单进行备货，其中 A15 和 A16 各五千万。

现有情报显示，苹果新一代 A17 芯片将采用台积电最新的 3nm 迭代版本 N3E 工艺进行量产，N3E 是 N3 工艺的改进版本，相比目前 A16 中使用的 N4 工艺有一定提升，但可能没有前几代的提升幅度那样大。

台积电 PPT 显示，N3E 对 N5 节点可降低 30-35% 的功耗或者同功耗实现 15%-20% 的频率提升，逻辑电路部分密度 1.6X，其他部分比如缓存和模拟电路可能 1.1X 左右提升，不过后续 N2 比 N3E 提升 10~15%，功耗再次降低 25~30%，相对更有看点。

《跳过 N3，消息称苹果 iPhone 15 Pro 系列将使用台积电 N3E 打造的 A17 芯片》