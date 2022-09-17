iPhone 14 Pro 热销，苹果公布首日全球发售场景

IT之家 9 月 17 日消息，昨日，iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、Apple Watch Series 8 与全新 Apple Watch SE 在全球各地的 Apple Store 零售店正式发售。苹果目前已公布了新品全球首日发售场景。

其中，在苹果纽约第五大道直营店，苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）和苹果全球营销高级副总裁 Greg Joswiak 与团队成员一起欢迎首批 iPhone 14 客户。

IT之家了解到，苹果表示，iPhone 14 搭载全新双摄像头系统及全新原深感前置摄像头，实力更胜以往；iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 推出灵动岛，以全新设计引入体验 iPhone 的直观方式，同时配备了全天候显示屏及 iPhone 上首次搭载的 4800 万像素主摄。所有机型均具备满足一天所需的电池续航及开创性安全功能，如车祸检测。

▲ 北京 Apple 三里屯零售店

据介绍，在移动心电图房颤提示软件和摔倒检测等健康及安全功能基础上，Apple Watch Series 8 带来体温感应功能、回推估算排卵日、车祸检测及国际漫游。此外，重新设计的 Apple Watch SE 以更加亲民的价格为用户提供 Apple Watch 核心体验。

北京 Apple 三里屯零售店

新加坡 Apple Orchard Road 零售店

纽约 Apple 第五大道零售店

巴黎 Apple 香榭丽舍大街零售店