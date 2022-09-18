从半导体业务开始，索尼集团启动完全远程办公试点

IT之家 9 月 18 日消息，索尼集团 9 月 15 日宣布，将在其半导体相关子公司索尼半导体解决方案公司试行“全远程工作系统”。

从 10 月 1 日起，索尼将开始招聘远程工作人员，申请人必须居住在其工作地点的通勤区域之外，并且有至少两年的工作经验。

由于新冠疫情的传播，工作方式已经变得多样化，索尼将扩大招聘范围，并以获取可以完全远程工作的人力资源为目标，例如软件开发。未来将考虑扩大现有员工，而薪酬制度与正式员工相同。

IT之家了解到，根据演示资料，索尼集团目前员工总数约 11 万人，其中涉及半导体业务的图像传感事业部员工总数约 18100 人。

随着近几年新冠疫情的持续传播，全球多家科技巨头都在不同程度上接受了远程工作。比如，日本电信巨头 NTT 从 7 月开始允许其约 3 万名国内员工远程工作，到公司上班被视为商务旅行，享受“出差待遇”，并允许在日本任何地方工作和通勤，甚至可以乘飞机。

生产力软件公司 OSlash 最新调查显示，近 80% 的远程办公人员认为，如果拒绝重返办公室的要求，雇主可能会解雇他们。五分之四的员工乐于接受减薪以便继续在家工作，其中所谓的“Z 世代”员工最愿意这样做。