苹果 AirPods Pro 2 无线耳机国行进入“准备发货”状态：1899 元，9 月 23 日开售

IT之家 9 月 18 日消息，苹果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 新品手机已上市，而下一步 Apple Watch Ultra 和 AirPods Pro 2 也已开启预售，并将在 9 月 23 日起在零售店发售。

根据网友反馈，AirPods Pro 2 国行版无线耳机已经进入“准备发货”状态，下一步将是“已发货”，下周五首日将正常送达。苹果处理页面显示，“我们正在准备订单发货。发货后我们会尽快通过电子邮件或 iMessage 告知你送货信息。”

苹果此前发布了第二代 AirPods Pro，这是迄今最先进的 AirPods Pro，售价 1899 元。IT之家获悉，官方称新款 AirPods Pro 由全新 H2 芯片驱动，解锁了突破性的音频表现，对主动降噪和通透模式进行了重大升级，同时通过独特方式为用户带来更加身临其境的空间音频体验。现在，用户可以直接使用耳机柄的触控操作控制媒体播放和音量调节。此外，新一代 AirPods Pro 还带来更持久的电池续航、全新的充电盒，并新增一种耳塞尺寸，以更好地贴合用户耳形。

AirPods Pro（第二代）于 9 月 9 日（周五）起在 Apple 官网和 Apple Store App 接受订购，并于 9 月 23 日（周五）起在零售店内发售。

下面是苹果商店对新一代 AirPods Pro 介绍：