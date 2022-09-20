小米米家净水器 1600G 今日开启预售：六年长效 RO 滤芯，到手价 3999 元

IT之家 9 月 20 日消息，今日，小米推出了米家净水器 1600G。该净水器定价 4599 元，将于今日晚 8 点开启预售，预售到手价 3999 元，预计 10 月 1 日开始发货。

小米米家净水器 1600G 初始流量 4.71L / min，出水量达 4.25L / min，官方声称 2.1 秒可接一杯水（150ml 水杯）。小米米家净水器 1600G 采用 100mm 卷膜。相比小米此前发布的米家净水器 1000G，该净水器龙头进水管升级为 3 分管，过水截面积增大 164%。

小米米家净水器 1600G 采用 PPC 和 RO 双滤芯过滤，可滤除泥沙、吸附余氯、钙离子、镁离子等，重金属去除率达 99.7%。同时，小米米家净水器 1600G 在停止用水一段时间后，会进入自动冲洗模式，防止二次污染的同时，让用户可以即接即饮。

小米米家净水器 1600G 的 RO 滤芯使用寿命达六年，PPC 滤芯使用寿命为两年，官方声称供全家畅饮，每日仅需 0.2 元。同时，小米米家净水器 1600G 纯废水比最高达 3:1。

小米米家净水器 1600G 配备 OLED 智能显示屏水龙头，实时显示 TDS 值，并可提醒滤芯更换与故障报警。同时，用户可通过米家 App 查看用水详情，了解用水量。

IT之家了解到，小米米家净水器 1600G 拥有 LPD 低水压模式，在水压较低的高层楼或者用水高峰期，仍可提供净水。