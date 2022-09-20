或搭载骁龙 7 Gen 1，产品经理预告小米 Civi 2 即将发布

IT之家 9 月 20 日消息，4 月 21 日，小米 Civi 1S 正式发布，该机搭载高通骁龙 778G + 处理器，起售价 2299 元。此前多方消息显示，小米即将发布 Civi 1S 迭代产品 —— 小米 Civi 2 手机。

今日，小米 Civi 产品经理胡馨心在社交平台上表示，小米 Civi 2 即将发布，并该机已经获得了微博机型认证。

据IT之家此前报道，有数码博主曾表示，小米 Civi 2 代号或为“Ziyi”，运行基于 Android 12 的 MIUI V13.0.1.0.SLLCNXM 系统。该机在延续上代产品的轻薄特性的同时，有望在工业设计上迎来新突破。

据微博博主 @数码闲聊站 此前爆料，小米 Civi 2 将采用 FHD+120Hz 国产柔性屏，支持高素质护眼调光，前单摄补光灯，升级快充和影像。配置方面，该机将搭载高通骁龙 7 Gen 1 芯片。

▲ 小米 Civi 1S

IT之家了解到，骁龙 7 Gen 1 芯片于今年 5 月发布，基于三星 4nm 工艺，包含四个主频为 2.4GHz 的 Cortex-A710 内核和四个 Cortex-A510 内核。具有 Adreno 662 GPU，提供比其前身快 20% 的性能。还配备 X62 5G 调制解调器，能够实现 4.4Gbps 下载速度和双 5G 连接。支持 WiFi-6E 和蓝牙 5.3 以及 Snapdragon Sound 和 aptX 。该芯片组支持高达 16GB 的 LPDDR5 RAM。