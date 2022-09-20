苹果 iPhone 14 Pro / Max 摄像头出现振动问题，应用开发者 Halide 称手机相机模块已损坏

IT之家 9 月 20 日消息，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的用户早些时候报告说，他们在使用 Snapchat、Instagram、TikTok 等第三方应用程序时，主摄像头会不断振动。苹果后来发表声明，将推出软件更新来解决这个问题，但据相机应用开发商 Halide 称，潜在的难题可能与硬件有关。

彭博社 Mark Gurman 提到苹果正在准备发布修复程序以解决该故障，针对 iPhone 和 iPad 的专业相机应用程序开发人员 Halide 回答说，图像移位稳定模块损坏是导致问题的原因。Halide 是在观看了 Luke Miani 发布的 YouTube 视频后回应的，他在使用第三方应用程序时也遇到了与其他几个人相同的振动问题。

IT之家获悉，当使用第三方应用程序捕获图像、视频时，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 相机开始不规律地振动。有趣的是，当使用 iPhone 默认相机应用程序时，问题并没有出现。有 Twitter 用户开始质疑 Halide。该开发人员回应说，在运行默认相机应用程序时，iPhone 14 Pro 或 iPhone 14 Pro Max 不会出现该问题，因为该应用程序在启动时未启用相同的拍摄模式，从而允许稳定功能启动。

Halide 所说的可能有些道理，但苹果及其软件工程师可能已重现了该问题，并认为故障与软件有关。即使稳定模块最终损坏，苹果也可能会为受此振动问题影响的 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 更换模块单元。