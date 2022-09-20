鸿海富士康回应“苹果 iPhone 14 Pro 出货量预估提升近一成”：不评论单一客户

IT之家 9 月 19 日消息，天风国际分析师郭明錤昨天发文指出，苹果已要求鸿海富士康将 iPhone 14 的生产线切换到 iPhone 14 Pro 机型，相当于将第四季度 iPhone 14 Pro 出货量预测提升 10% 左右。

据台湾工商时报报道，对此，鸿海仅表示“不评论单一客户和产品”。但据产业界人士表示，目前确有嗅到此风向，但要拍板定案，现还为时尚早，可能要到 10 月之后，一切才会趋于明朗。

在 9 月的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 已上市开售，iPhone 14 Plus 将在 10 月 7 日上市。

IT之家获悉，此外，在 9 月 23 日，iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 还将登陆新的 20 个国家 / 地区。

《苹果 iPhone 14 Pro / Max 需求旺盛交货期仍很漫长，iPhone 14 发货比 iPhone 13 / mini 还快》