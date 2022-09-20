苹果 AirPods Pro 2 无线耳机和 Apple Watch Ultra 高端手表开始发货：售价 1899 元 / 6299 元，9 月 23 日开售

IT之家 9 月 20 日消息，苹果新款 AirPods Pro 2 和 Apple Watch Ultra 将于本周五（9 月 23 日）上市。虽然一些客户已经获得了 iPhone 14、 iPhone 14 Pro 、 iPhone 14 Pro Max 和 Apple Watch Series 8、 Apple Watch SE 2，但现在其他人可以期待新的高端手表 Apple Watch Ultra 以及 AirPods Pro 2 无线耳机。

部分网友反馈称，苹果 AirPods Pro 2 和 Apple Watch Ultra 型号正在准备发货或已经发货。尽管对于某些人来说，苹果仍然显示为“准备发货”，但 UPS 跟踪信息确认新品已经发货中。

据苹果介绍，Apple Watch Ultra 采用大胆的全新设计，并新增为耐力型运动、野外探索与冒险活动打造的多种功能。Apple Watch Ultra 采用 49 毫米钛金属表壳与平面蓝宝石玻璃表镜，配备迄今面积最大、亮度最高的 Apple Watch 显示屏。可自定义的操作按钮方便用户快捷使用多种实用功能。

Apple Watch Ultra 拥有所有 Apple Watch 中最出色的电池续航表现，在正常使用条件下最长可达 36 小时。此外，通过全新的低功耗设置，电池续航时间更可延长至最高 60 小时，适合连续多日佩戴使用。专为 Apple Watch Ultra 大面积显示屏设计的“寻路者”表盘包括融入时间显示区域的指南针，并提供了可容纳多达 8 项复杂功能的空间。Apple Watch Ultra 同时带来 3 款新表带：野径回环式表带、高山回环式表带和海洋表带，分别以独特设计为每一场冒险提供安全舒适的佩戴体验。

苹果此前发布了第二代 AirPods Pro，这是迄今最先进的 AirPods Pro，售价 1899 元。IT之家获悉，官方称新款 AirPods Pro 由全新 H2 芯片驱动，解锁了突破性的音频表现，对主动降噪和通透模式进行了重大升级，同时通过独特方式为用户带来更加身临其境的空间音频体验。现在，用户可以直接使用耳机柄的触控操作控制媒体播放和音量调节。此外，新一代 AirPods Pro 还带来更持久的电池续航、全新的充电盒，并新增一种耳塞尺寸，以更好地贴合用户耳形。