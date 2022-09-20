苹果 Apple Watch Ultra 自定义操作按钮可启动快捷方式，还支持这些功能

IT之家 9 月 20 日消息，本周晚些时候，苹果将推出 Apple Watch Ultra 高端手表，这是一款针对探险家、冒险家和运动员的更坚固、功能更强大的智能手表。6299 元的手表的众多独特功能之一是增加了第三个按钮，称为操作按钮。IT之家获悉，全新操作按钮以高对比度的国际橙色呈现，可轻松自定义设置，以便快速使用多种功能，包括体能训练、指南针航点、回溯等等。

操作按钮的位置

呈“国际橙”颜色的缩进式药丸形操作按钮位于 Apple Watch Ultra 钛金属表壳左侧的显示屏旁边，位于双扬声器和警报器之间。

激活警报器

按住操作按钮将激活内置的 86 分贝警报器，可在 600 英尺（180 米）外听到，用于在紧急情况下寻求帮助。

自定义操作

操作按钮也是可定制的，这意味着它可以执行用户为其配置的任何功能。Apple Watch Ultra 用户可以在设置设备时为操作按钮选择初始功能。稍后，他们可以在“设置”中调整此选择，其中新部分列出了支持该按钮的应用程序。

苹果的操作按钮配置示例包括启动回溯（它使用 GPS 数据创建用户去过的地方的路径，以便可以追溯步骤）、开始锻炼和开始潜水。

操作按钮也可以分配给系统级功能，例如打开和关闭手电筒、标记指南针航点或启动秒表。此外，Apple Watch Ultra 用户可以通过同时按下操作按钮和侧边按钮来暂停当前功能。

分配快捷方式

由于操作按钮由苹果在 6 月 WWDC 上发布的新 App Intents API 提供支持，Apple Watch Ultra 用户还可以为其分配快捷方式，从而带来巨大的定制潜力，例如控制智能家居配件的能力。

为操作按钮分配专用的快捷方式也可以为附加的自适应功能铺平道路。例如，具有基于位置或时间的操作的快捷方式可以允许操作按钮全天执行不同的功能。

后续的多功能使用

根据操作按钮用于控制的应用程序，Apple Watch Ultra 用户在某些情况下将能够为后续按下选择其他操作。

苹果设想人们在不看屏幕的情况下使用操作按钮，因此后续的按钮按下应该从第一次按下就顺理成章地进行，同时在当前上下文中也有意义。

例如，锻炼应用程序可能会让用户在第一次按下按钮时开始铁人三项，并在随后按下时切换到另一个分段。

然而值得注意的是，应用程序将无法为长按操作按钮分配功能，因为 watchOS 9 为紧急 SOS 功能保留了这种交互。