七彩虹 iGame GeForce RTX 40 系列显卡发布，Vulcan 与 Neptune 登场

IT之家 9 月 21 日消息，今天，七彩虹正式发布 GeForce RTX 40 系列高端显卡装备，Vulcan 及 Neptune 等系列家族新品登场，包含 GeForce RTX 4090 及 RTX 4080 16G / 12G 多款型号。

iGame Vulcan

全新 GeForce RTX 40 系列的 iGame Vulcan 拥有更为凌厉的造型，独特的锖铁色金属外骨骼更显凶悍，为其强劲的性能做出警告。作为后赛博时代的高端硬件，系列经典的锐利三角元素也将完美传承。漆黑的底色体现了它低调的个性，打造锋锐冷酷的高端硬件。

Vulcan 所专属的 LCD 侧屏如今涅槃重生，为玩家开启“智屏”时代！将完美诠释人工智能及人卡交互的概念，智屏采用可拆卸磁吸式设计，通过磁吸触点可实现横、竖两种安插方式。

玩家所关注的屏幕显示自定义功能同样进行了升级，搭配全新的 iGame Center 软件能够实现内容的自定义，智屏 800*216px 的分辨率将更加高清的显示自定义内容。超频控制 / 全局灯控 / 自定义显示都能通过软件进行操作，并且可监控 CPU 及 GPU 等多项硬件运行状态，更加人性化的操作及交互方式将全面提升人卡交互体验！

产品包装附赠智屏底座，玩家可以将智屏取下放置于底座当中，成为桌面美学新成员。若将智屏取下放置于底座时，显卡的触点处看起来会略显空荡，基于这样的视觉痛点，这次新品还附赠了 Vulcan 灯光组件来填补这份空缺。磁吸式的灯光组件为 Vulcan 显卡增添酷炫光效，只需要吸附在触点之上，赛博灯效便会亮起。

iGame Neptune

如果说 Vulcan 是属于高端玩家的游戏利器，那么 Neptune 则属于有温度需求的硬核玩家所必备的高端控温硬件。亚特兰蒂斯的温度掌控者 iGame Neptune 归来，全新 Neptune 采用银白合金外甲，浅色系的金属武装区别于前代有着更鲜明的造型特点。

值得一提的是，Neptune 的标志性特征由圆环形的海洋之眼进化成为了双波浪曲线，iGame 产品设计师以水流为灵感所特别设计，遵循着水流的运动节奏打造全新的视觉语言。全新的双曲线为玩家带来从左至右贯穿的 RGB 视觉盛宴，光效将如水流一般静谧流淌，潺潺流动。

温柔的外观之下，藏着来自深海文明的尖端控温科技，全覆盖的大尺寸铜底将直触 GPU 热源，将更利于传递核心热源，无论是游戏亦或是内容创作等高负载场景下的热源都能够轻松应对。配合 360 冷排将实现更为高效的散热表现，掌控温度，非它莫属。

iGame Advanced & iGame Ultra

全新的 Advanced 将以浩瀚的宇宙为灵感，圆角及弧面元素的加入让原本的金属硬汉感转化为神秘莫测的宇宙天体。

iGame Ultra 也将在这次 GeForce RTX 40 系列新品发布上如约而至，这次她将带着全新的艺术风格回到广大玩家的视野当中。告别了复古迷幻的夏日蒸汽波，我们迎来 iGame Ultra 全新的视觉元素“波普”艺术。

绝地战斧

新时代的战斧将传承“豪华版”具有未来科技感的造型，黑色磨砂哑光的外甲处理更显质感，深红色的亮面“钻石三角”元素为战斧注入强大能量/