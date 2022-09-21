马斯克下周为 Twitter 诉讼案作证，接受律师询问

北京时间 9 月 20 日晚间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）因放弃收购 Twitter 而被起诉。作为该诉讼案的一部分，马斯克将于下周接受 Twitter 律师的质询。

今日提交给特拉华州衡平法院的一份文件显示，马斯克的陈词定于 9 月 26 日至 27 日进行。此次问话将在特拉华州威尔明顿的一家律师事务所闭门进行。如有必要，可能会延长至 9 月 28 日。

当前，Twitter 和马斯克的诉讼大战愈演愈烈。该案将于今年 10 月 17 日正式开审，为期五天。目前，双方均赶在开庭之前，向对方寻求广泛的通信和文件，以更好地为自己辩护。同时，这场官司也席卷了硅谷和华尔街的一些知名人士。

除了马斯克，甲骨文公司创始人拉里・埃里森 （Larry Ellison）、英特尔公司 前 CEO 罗伯特・斯万（Robert Swan）和 Twitter 联合创始人杰克・多西（Jack Dorsey）也都收到了传票。

对于这起官司，双方都指责对方违反了 4 月份签署的收购协议。而 Twitter 希望法官命令马斯克按照当初的协议，继续以每股 54.20 美元的价格收购 Twitter。

近日有报道称，包括 Greenlight Capita 和 Pentwater Capital Management 在内的多家对冲基金都认为，马斯克最终不会如愿以偿，最终可能会以较原始交易价格低 10% 至 15% 的价格收购 Twitter。