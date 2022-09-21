微软正式发布 Win11 首个大版本更新，22H2 现已全面推送（附 ISO 镜像官方下载）

IT之家 9 月 21 日消息，微软现宣布“Windows 11 2022 更新”今天开始在 190 多个国家 / 地区推出，更新后版本号为 22621.521，所有用户均可在官网下载（点此跳转官网）。

Windows 11 采用年度功能更新策略。Windows 11 功能更新将在每年下半年发布，并附带对家庭版、专业版、专业工作站版和专业教育版的 24 个月支持，以及对 企业版和教育版的 36 个月支持。

对于每月安全更新，Windows 11 使用熟悉的 Windows 累积更新流程，也称为“B”版本、星期二补丁或星期二更新。这些月度版本将继续包含所有以前的更新，以持续保护设备和保持工作效率。

IT之家了解到，随 Windows 11 首次重大更新到来后，微软将其创新重点放在四个关键领域，旨在“让您的日常生活更轻松”：

让每个人都能更轻松、更安全地使用 PC

使人们更有生产力

让 Windows 成为连接、创造和玩耍的最佳场所

为工作场所提供更高的安全性、管理性和灵活性

▲ Windows 11 中的系统范围的实时字幕

微软在 22H2 中带来了一系列新的辅助功能，包括系统范围的实时字幕，它可以从 Win11 上的任何形式的音频内容自动生成字幕。还有语音访问，用户可通过声音控制 PC 以及编写文本；以及 Narrator 自然声音，它可为用户带来更接近自然的语音、更悦耳的音频，以帮助阅读或浏览网页。

除此之外，微软还为 Microsoft Defender 带来了一些新功能，并在美国更新了一系列 Microsoft 365 安全功能。微软号称：Windows 11 是迄今为止最安全的 Windows 版本。

生产力方面，微软将通过对 Snap 布局的增强、新 Focus 功能以及性能和续航优化，帮助用户提高工作效率。

此外，微软还改变了多任务处理的对齐布局，可以通过更好的“触摸”功能在 Microsoft Edge 中快速搜寻多个浏览器选项卡，使 Snap 布局更加通用。

除此之外，微软还引入了“专注会议”“请勿打扰”两种特性，以帮助用户最大限度地避免工作时的分心。

▲ Windows 11 中的 Windows Studio 效果

微软表示，PC 越来越多的使用场景指向了通信、创造力和游戏领域，因此他们在 22H2 更新中改善了了 Windows Studio Effects 视频和音频通话功能，带来了新的开发工具、额外的游戏功能和 Microsoft Store 更新。

▲ Windows 11 中的 Clipchamp

在这一版本中，微软实现了游戏性能优化，改善了游戏延迟并支持了对窗口游戏的自动 HDR 和可变刷新率等功能。此外，微软还通过 Xbox 应用直接内置了 Windows 11 的 Game Pass 功能；通过与 Amazon 合作将大量安卓 App 扩展到国际市场，为满足特定功能硬件要求的 Win11 设备带来 20000 多个 Android 应用程序和游戏。

其他方面，新的 Windows 11 2022 大版本更新带来了新的安全功能和新的管理工具，旨在提高 IT 效率。

▲ Windows 11 中的智能应用控制

通过 22H2 更新，微软还宣布将采取措施改进 Windows 更新体验，并且注重节能减排、碳环保意识，使您的设备尽可能地减少碳排放，例如 Windows 更新将在一天中的特定时间进行安装。

▲ 文件资源管理器中的选项卡

微软还宣布将在 10 月份推出一系列额外的功能更新：

文件资源管理器升级，包括大家期待已久的“选项卡”功能，你可以置顶（钉住）重要文件，以便快速和方便地访问 ，还包括基于 OneDrive 功能和 Microsoft 365 帐户的个性化建议。

照片应用。将引入一个新的照片管理功能，带来一个华丽的相册界面，简化浏览、查找、管理和收藏等方面的功能，而且你还可以用 OneDrive 快速备份照片，并提供“回忆”功能。

复制建议。此前IT之家报道过 Dev 版本的功能更新，当你复制电话号码、日期并时会向你提供操作方面的建议，例如用 Teams 或 Skype 打电话、在日历中添加新事件等等。

任务栏溢出。微软将在任务栏中增加一个溢出入口，方便你快速查看所有溢出的程序。

分享到更多设备。你可以快速发现并分享到更多的设备，包括附近共享。

最后的最后，微软还推荐了一大波预装 Win11 22H2 的新 PC，例如下一代联想 ThinkPad X1 Fold，不出意外的话接下来一批预装新系统的新机型将会集体上市。