加州特斯拉 Megapack 储能设备发生起火事故

北京时间 9 月 21 日消息，位于美国加州蒙特雷（Monterey）的一个变电站起火，它由太平洋瓦电（PG&E）公司运营，起火是特斯拉 Megapack 造成的。

到周二上午晚些时候太平洋瓦电公司并没有出现电力中断，客户没有受影响，现场也没有人受伤。今年 4 月，太平洋瓦电公司在加州 Moss Landing 启用 182.5MW 特斯拉 Megapack 系统，这个项目名叫 Elkhorn Battery。

Megapack 是一种超大电池，它和 ABB、Northvolt 等公司制造的储能系统相似，电网运营商用这种电池在县或州之间转移多余电能，它还可以将间歇电力存储起来，在需求增加时放电，或者当电网中断时放电。

特斯拉 Megapacks 在澳大利亚也曾出过事，这说明利用新技术提升电网效率存在一定挑战。

在 Moss Landing 还有两个能源存储项目，一个由太平洋瓦电运营，还有一个由德州 Vista 运营。Vista 新闻发言人说他们的设施没有受到本次起火的影响。需要注意的是之前 Moss Landing 的 Vista 设施之前也曾出现过两起过热事故。

起火发生后，加州曾关闭加州 1 号公路（Highway 1）几小时，车流改变方向，远离起火点。

太平电瓦电公司新闻发言人称：“当发现问题时，安全系统按设计正常运转，它自动切断电池存储设施与电网的连接。”