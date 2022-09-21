英伟达推出 DRIVE Thor 系统：比 RTX 4090 还强，支持双芯交火，极氪首发

IT之家 9 月 21 日消息，芯片巨头英伟达正式公布了新一代“DRIVE Thor”计算平台，致力于自动驾驶和辅助驾驶以及包括车载娱乐在内的一系列数字功能。

据介绍，NVIDIA DRIVE Thor 可实现 AI 性能平衡，将 AV 和 Cockpit 整合在一台计算机上，可以将所有智能车功能集中在一小个 AI 计算机上，从而实现安全可靠的自动驾驶。

IT之家了解到，新一代汽车 SoC 建立在最新的 CPU 和 GPU 之上，CPU 部分来自于 NVIDIA 的 Grace，GPU 有 Hopper 及 Ada 的技术，集成了 770 亿晶体管，比 RTX 4090 显卡还要多 10 亿，可提供 2000 teraflops 的性能，是 Altan 的 2 倍，是 Orin 的 8 倍，甚至你还可以通过 NVLink-C2C 芯片互连技术将两片 SoC“交火”，两颗芯片将作为一整个单片平台使用。

它可以接管自驾及智能座舱等系统，可以同时驱动 Linux、QNX 和 Android 系统，以往有多个系统 / 芯片负责的功能都可以在 Thor 上实现。

DRIVE Thor 接替了之前的 NVIDIA DRIVE Orin 系统以及 Altan，目标是搭载于各大车企 2025 年的车型中。通用汽车自动驾驶部门 Cruise 上周表示，它已经开发了自己的芯片，将在 2025 年之前部署。

英伟达宣布，DRIVE Thor 宣布的第一个客户是中国车企吉利旗下的 ZEEKR。

英伟达汽车业务负责人 Danny Shapiro 表示，DRIVE Thor 将能够更换汽车中的大量芯片和电缆，并降低整体系统成本，但他没有给出具体的节省数字。

他表示，目前 DRIVE Orin 系统已确认将用于中国车企小鹏的新型智能 SUV 和中国自动驾驶初创公司 QCraft。

"有很多公司在做着伟大的事，做有利于人类的事情，我们想支持他们"，"在我们确实有用于数据中心的产品有一些出口限制的情况下，我们正在与这些中国客户合作，提出一个合适的替代产品。"