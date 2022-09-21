英伟达推出 RTX 6000 工作站卡：性能提升 2~4 倍，配备 48GB GDDR6 ECC 显存

IT之家 9 月 21 日消息，除了游戏显卡，英伟达在 GTC 2022 上还推出了基于 Ada Lovelace 架构的专业卡 ——RTX A6000。

英伟达宣称，全新的 RTX6000 可在企业环境中提供 2-4 倍的性能提升，各大 OEM 将于 12 月开始出货，整卡功率为 300W，采用 PCIe 4×16 接口，从此开启了将 AI 和模拟相结合的神经图形的新时代。

RTX6000 专业卡可以提供最多 2 倍于前代产品光追性能、最多 2 倍于前代产品的 AI 训练性能、最多 2 倍与前代产品的单精度浮点性能。英伟达为其配备了 48GB 支持 ECC 的 GDDR6 显存，以支持最大体积的 3D 模型渲染或是 AI 计算。

NVIDIA 专业可视化副总裁 Bob Pette 表示：“神经图形正在推动计算机图形的下一波创新浪潮，并将改变创建和体验内容的方式。“NVIDIA RTX 6000 已准备好为工程师、设计师和科学家的这个新时代提供助力，以满足在虚拟世界中构建世界所需的苛刻的内容创建、渲染、人工智能和模拟工作负载的需求。”

IT之家了解到，NVIDIA RTX 6000 采用世界上最先进的 GPU 架构 NVIDIA Ada 架构，采用最先进的 NVIDIA RTX 技术。特点包括：