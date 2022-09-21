英伟达 RTX 4090｜4080 详细参数公布：700W 电源起步，仍不支持 DP2.0

IT之家 9 月 21 日消息，英伟达官网现已上线三款 RTX 40 系列显卡的详细参数信息。

如上图所示，RTX 40 首发的三款显卡分别为 16384 CUDA、9728 CUDA 和 7680 CUDA，在台积电 4N 工艺加持下，加速频率都超过了 2.5GHz，比上代的三星 8nm 工艺有大幅提升。

显存方面，RTX 4090 为 24GB 284bit GDDR6X，RTX 4080 16G 为 16GB 256bit GDDR6X，RTX 4080 12G 为 12GB 192bit GDDR6X。

英伟达 RTX 4090 和 RTX 4080 16G 两款公版显卡为 304mm 长，3 插槽厚。三款显卡的功耗分别为 450W、320W 和 285W，系统电源功率要求分别为 850W、750W 和 700W。

英伟达在注解中表示，RTX 4090 系列显卡仍采用了 DP 1.4a 接口，而不是 DP 2.0。

IT之家了解到，英伟达 RTX 4090 将在 10 月 12 日上市，RTX 4080 将在 11 月上市，详情请见：

《英伟达 RTX 4090 发布！两倍 RTX 3090 Ti 游戏性能，12999 元起》

《英伟达 RTX 4080 16G｜12G 发布：性能超 RTX 3090 Ti，7199 元起》