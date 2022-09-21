苹果 iPhone 14 / Pro 刮擦摔砸测试，与 iPhone 13 玻璃耐用性基本相同

IT之家 9 月 21 日消息，随着新一代 iPhone 14 系列的到来，各大数码博主都已经拿到了新机并进行了测试。

不出意外地，已经有 YouTuber 开始钻研一些偏门的领域，例如“不科学的抗造能力”，希望能对购买最新款 iPhone 的用用户有所帮助。

@PhoneBuff 今天早上分享了一段 iPhone 14 Pro Max 的跌落测试视频，将其与三星 Galaxy S22 Ultra 进行对比。

三星手机使用了大猩猩 Victus+ 玻璃，而苹果则在正面使用了 Ceramic Shield 技术，背面使用某种大猩猩玻璃。

此外，苹果 iPhone 14 Pro Max 采用了不锈钢框架和直边设计，Galaxy S22 Ultra 则是铝合金、弧形设计，但玻璃就是玻璃，两款手机在每次跌落测试中都出现了不同程度的损坏，测试成绩基本相同。

在背面向下的跌落测试中，iPhone 14 Pro Max 破碎的区域比 S22 Ultra 更多，有更多的裂痕，而且镜头也有一定程度损坏，但两部手机都可以正常使用，内屏也没有任何损坏。

总结一下，不管你用什么手机，要是摔一下肯定都得去售后了，目前还没有任何一家智能手机制造商能够开发出不碎的玻璃技术。所以，最好带保护套。

除此之外，另一位 YouTuber @GizmoSlip 的 iPhone 14 Pro 跌落测试表明你怎么摔它都会碎，而且从后方跌落时，后置镜头部分永远是第一个受损的区域，这可能是因为 iPhone 14 Pro 的相机比上一代更凸的原因。

@JerryRigEverything 使用莫氏矿物硬度标度对新 iPhone 进行了划痕测试。当你使用 iPhone 14 时，结果符合预期，新机仍使用了与 iPhone 12 和 iPhone 13 相同的 Ceramic Shield 玻璃，在 6 级硬度的工具下可以观察到细微的划痕，如果使用 7 级硬度的工具则会出现明显的划痕。

当然，iPhone 边框同样容易划伤，而蓝宝石水晶覆盖的相机镜头也需要 6 级硬度才能出现划痕。但你要知道，蓝宝石通常在莫氏硬度等级上位列第 9 级。

灼烧方面也没什么意外。

还有其他 YouTuber 对 iPhone 14 用锤子、刀具、螺钉和其他工具进行了砸、刮等方面的耐用性测试，但一般用户很难从此类测试中找到对自己到有用的信息。

IT之家提醒，苹果并未对 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 系列机型做出耐用性承诺，而且测试表明新 iPhone 使用与上一代 iPhone 13 系列完全相同的玻璃，这里也推荐大家尽可能装上保护套和手机贴膜等配件。

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