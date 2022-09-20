郭明錤：苹果 iPhone 14 Pro 机型在 2022 下半年将占 iPhone 14 系列出货量 65%，Pro Max 最受欢迎

IT之家 9 月 20 日消息，分析师郭明錤今晚发布了 Apple、iPhone 14 与供应链的近期趋势预测。郭明錤表示，在产线转换后，iPhone 14 Pro 系列出货占整体 iPhone 14 出货量在 2H22 达 60–65% (vs. 先前预估 55–60%)。iPhone 14 Pro Max 在 2H22 占整体 iPhone 14 系列出货量约 30–35%，为最受欢迎的 iPhone 14 机型。

郭明錤预测，iPhone 产品组合转佳，故苹果可能在 10 月底的财报会议上，对 4Q22 提出对正向展望 (假设 iPhone 在 11 月下旬后的出货量没有显著下滑)。若苹果对 4Q22 展望正向，则 iPhone 14 Pro 系列的主要受益者的 4Q22 iPhone 事业之营收与利润可能有潜在上调空间，包括：

(1) 索尼 (48MP CIS 独家供应商)

(2) 大立光 (长焦镜头主要供应商与超广角 VCM 二供)。

(3) LG Innotek (后置 CCM 独家供应商)

(4) Alps (长焦 VCM 独家供应商)

(5) Minebea (超广角 VCM 主要供应商)

(6) Samsung Display (几乎是 Pro 面板独家供应商)

(7) 工业富联 / 鸿准 (不锈钢金属中框主要供应商)

(8) 鸿海 (Pro 系列独家 EMS)

昨天，郭明錤发文指出，苹果已要求鸿海富士康将 iPhone 14 的生产线切换到 iPhone 14 Pro 机型，相当于将第四季度 iPhone 14 Pro 出货量预测提升 10% 左右。

IT之家获悉，在 9 月的“超前瞻”（Far Out）活动上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 已上市开售，iPhone 14 Plus 将在 10 月 7 日上市。

《郭明錤：苹果要求鸿海富士康将 iPhone 14 生产线切换到 iPhone 14 Pro，四季度 Pro 机型出货量将提升 10%》