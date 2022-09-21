SA：苹果蓝牙 TWS 耳机市场份额正在缩小，但依然保持领先

IT之家 9 月 21 日消息，市场研究机构 Strategy Analytics 发布报告预测蓝牙 TWS 耳机将在 2022 年和 2023 年增长。

SA 认为，苹果在 TWS 市场中将继续领先，但由于通货膨胀市场份额将不断缩小。此外，疫情使投资减少、人力资本减少和全球供应链撤离，这些都抑制了 TWS 耳机市场长期潜在增长。

报告显示，印度是 TWS 市场增长最快的国家地区，到 2022 年将超过西欧市场，2023 年将超过北美市场。

分析师认为，苹果、小米、realme、JBL、vivo、OPPO、三星等各大厂商将面临蓝牙设备份额缩减的风险，预计苹果依然是引领 TWS 耳机市场。

IT之家曾报道，Canalys 最新统计数据显示，2022 年第二季度全球个人智能音频设备出货量达 9810 万部，同比下降 1.7%。

报告指出，作为全球第三大个人智能音频设备市场，印度在本季度实现了逆势而上，出货量大幅增长 55.0%。但印度的增幅不足以抵消全球市场的整体下滑，其中美国下降了 1%，中国下降了 13%。TWS 是唯一实现增长的个人智能音频设备品类，增长了 8%，达到 6300 万部。

2022 年第二季度 TWS 出货量前五位分别为苹果（27.8%）、三星（9.3%）、小米（5.3%）、boAt（5.2%）、Skullcandy（4.1%）。

Canalys 表示，印度消费者正在迅速转向 TWS，导致无线颈挂式耳机品类的增长放缓至 11.1%。TWS 在印度的出货量增长了 217.9%，达到 700 万部，占全球市场份额的 11%，创下历史新高。boAt 以 47% 的市场份额领跑印度 TWS 市场，而 Noise 和 OPPO（包括 OnePlus）跻身前三，均实现三位数的增长，分别为 508% 和 583%。