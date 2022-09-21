部分苹果 iPhone 14 Pro 用户使用 CarPlay 遇到问题：对方很难听到自己的声音

IT之家 9 月 21 日消息，苹果 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 在上周发售后，一些用上新机的用户表示，他们在使用 CarPlay 时遇到了一个问题，在汽车中发起的电话呼叫中，对方很难听到自己的声音。

过去三到四天，受影响的用户在网上反映了这个问题，大多数用户表示，用 iPhone 14 Pro 或 iPhone 14 Pro Max 通过 CarPlay 给别人打电话后，对方表示他们的声音听起来很小，或感觉很远。

大多数反馈来自运行 iOS 16.0.1 的 iPhone 14 Pro 或 Pro Max 的用户，但至少有一个用户反映这个问题似乎也影响到标准的 iPhone 14，还有用户称，即使降级到 iOS 16.0 该问题依旧存在。

MacRumors 通过在一辆 2022 年的本田思域上用运行 iOS 16.0.1 的 iPhone 14 Pro 通过有线 CarPlay 打电话，重现了这个问题。而在车内使用同一手机进行普通免提蓝牙通话时，该问题没有发生。

IT之家了解到，目前还不清楚这个问题的原因是什么，也不清楚有多少用户受到影响，但这似乎是 iPhone 14 系列新机的又一个 bug。苹果已经计划在下周发布 iOS 16 更新，修复 iPhone 14 Pro 机型的后置摄像头在特定应用中振动等问题，不知这个问题到时会不会一起被修复。