多张官图公布，小米 Civi2 预热“小白裙”配色

IT之家 9 月 21 日消息，今日上午，小米宣布将于 9 月 27 日下午 2 点发布小米 Civi 2 手机。同时，小米还宣布小米 Civi 2 将联名日本著名卡通人物 Hello Kitty，称其为“潮流伙伴”。今日下午，小米官方带来了小米 Civi 2 的外观预热。

据小米手机官微信息，小米 Civi 2 将推出全新“小白裙”配色。该配色让小米 Civi 2 的后壳拥有百褶纹设计，并且官方声称将采用“柔雾玻璃”材质，手感温润。外观方面，“小白裙”配色的小米 Civi 2 手机一体纯白，银色的边框和黑色的镜头增添了一分质感。

从图片中可以看出，小米 Civi 2 手机后置矩形后摄模组，模组风格与小米 12 系列较为相似，都是通过线条分割镜头。同时，该机采用了一镜双摄设计，并且在闪光灯旁还印有“50MP”字样。

据微博博主 @数码闲聊站 今日爆料，小米 Civi 2 将搭载高通骁龙 7 Gen 1 芯片，主打“轻薄”和“自拍”，这意味着该机可能会在机身重量和前置相机方面带来惊喜。同时，该博主强调到小米 Civi 2 手机渲染图中没有信号断点，有网友表示该机应该不是金属边框。

据该博主此前爆料，小米 Civi 2 将采用 FHD+120Hz 国产柔性屏，支持高素质护眼调光，前单摄补光灯，升级快充和影像。

IT之家了解到，高通骁龙 7 Gen 1 芯片于今年 5 月发布，基于三星 4nm 工艺，包含四个主频为 2.4GHz 的 Cortex-A710 内核和四个 Cortex-A510 内核。