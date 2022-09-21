小米室外摄像机 AW300 开启预售：2K 全彩夜视，到手价 229 元

IT之家 9 月 21 日消息，今日，小米室外摄像机 AW300 开启预售，该室外摄像机定价 249 元，预售到手价 229 元，预计 9 月 26 日开始发货。

小米室外摄像机 AW300 采用 300 万像素超清 CMOS 传感器，拥有 2K 超清画质并采用 WDR 宽动态技术，可 24 小时应对室外各类复杂环境。

小米室外摄像机 AW300 内置 2 颗大功率白光灯 + 2 颗红外灯，智能全彩夜视，黑夜成像清晰。有人经过时，自动打开白光灯补光，黑夜环境下依然呈现彩色画面。

小米室外摄像机 AW300 可设置智能电子围栏，识别到电子围栏区域内画面变动或人形移动时，及时通过手机通知主人，同时也可避免电子围栏外的无效异动通知。小米室外摄像机 AW300 可进行声光警告，将不速之客驱离。

小米室外摄像机 AW300 内置喇叭与麦克风，官方声称 7m 远场也可清晰拾音，并且声画同期录制，视频回看时声音饱满清晰。

小米室外摄像机 AW300 采用 P66 级防尘防水工艺，恶劣天气下依旧稳定运行。图像传感器电路专享“独岛式”电路板，减少高温热影响，官方声称 60 度高温下可持续稳定运行。

IT之家了解到，小米室外摄像机 AW300 外置 Wi-Fi 天线，内置米家安全芯片 + AES128 位加密算法。该摄像机采用 H.265 视频编码技术，支持本地和云端存储。