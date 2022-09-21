荣耀 MagicBook V 14 2022 明日零点开售，首销价 5999 元起

IT之家 9 月 21 日消息，荣耀 MagicBook V 14 于 9 月 15 日发布，搭载 12 代酷睿 H 系列处理器，可选 MX 550 独显，首销价 5999 元起，将于明日（9 月 22 日）零点正式开售。

屏幕方面，MagicBook V 14 采用 14.2 英寸 3:2 屏幕，拥有 2520×1680 分辨率、10bit 色深与 100% sRGB 色域覆盖，支持 90Hz 刷新率与 10 点触控。

配置方面，这款笔记本搭载 12 代酷睿 H 系列处理器，可选 i5-12500H 和 i7-12700H 处理器，标配 16GB LPDDR5 内存和 512GB PCIe 4.0 SSD，显卡可选英伟达 MX550。

IT之家了解到， MagicBook V 14 2022 搭载了 TOF 传感器和 500 万像素摄像头，实现隔空手势操作。据荣耀介绍，用户可进行隔空翻页、隔空视频加速及暂停等操作。500 万像素摄像头加持下，这款笔记本支持 1440p 视频会议。

此外，MagicBook V 14 2022 支持 OS Turbo，官方称功耗最高降低 26.7%，同时支持换机克隆、荣耀分享、多屏协同等功能。