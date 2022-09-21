消息称 vivo Y16 手机将于本周在印度发布，搭载联发科 Helio P35 芯片

IT之家 9 月 21 日消息，本月初，vivo 在印度推出了 vivo Y22 入门款手机。该机搭载联发科 Helio G70 芯片， 采用 6.5 英寸 LCD 水滴屏。vivo Y22 手机刚发布不久，vivo 就又将在印度发布另一款新机。

▲ vivo Y22

据 91mobiles 今日报道，有消息人士称，vivo 将于本周在印度发布 vivo Y16 手机。该机主打中低端市场，售价应为 12499 印度卢比（约 1101.16 元人民币）。据报道，vivo Y16 手机将采用 6.51 英寸 HD + 分辨率水滴屏，前置 500 万像素自拍摄像头，后置 1300 万像素主摄和 200 万像素副摄。

性能方面，vivo Y16 手机将搭载联发科 Helio P35 处理器，配备 4GB+64GB 存储，支持最大 1TB 的 Micro SD 卡扩展。续航方面，vivo Y16 手机内置 5000mAh 电池，通过 USB-C 接口充电。系统方面，vivo Y16 手机将运行基于安卓 12 的 Funtouch OS 12 系统。

IT之家了解到，联发科 Helio P35 芯片采用最高主频为 2.3GHz 的八核心 ARM Cortex-A53 CPU，配备最高主频达 680MHz 的 IMG PowerVR GE8320 GPU。Helio P35 该芯片采用台积电 12nm FinFET 制程工艺，主打低功耗，将为手机提供较长的续航能力。