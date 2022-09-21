2022 款苹果 iPad Pro 爆料汇总：搭载 M2 芯片，支持反向无线充电

IT之家 9 月 21 日消息，根据此前爆料，苹果最快将在下个月发布新的 2022 款 11 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro，这也将是 2021 年 4 月以来 iPad Pro 的首次更新，据悉此次更新将是一次全面的增量升级，为最高端 iPad 带来新的功能和卖点。

据报道，苹果计划在 10 月举行新品发布活动，发布新的 iPad Pro，新的基础版 iPad，以及新款 Mac 电脑。随着 10 月的临近，MacRumors 列出了新款 iPad Pro 传闻中的五大功能。

反向无线充电

据彭博社报道，苹果一直在测试 iPad Pro 的反向无线充电功能，该功能将允许 iPad 用户将 AirPods 或 iPhone 放在 iPad 的背面为其充电。

新的接口

不同于目前 iPad Pro 中的三个接触点 Smart Connector，据报道，即将推出的 iPad Pro 将采用某种四个接触点的接口。目前 iPad Pro 中的 Smart Connector 被用来连接各种配件，包括 Magic Keyboard，新的四接触点接口有望扩大 iPad 上支持的配件类型。

M2 芯片

现款 iPad Pro 采用了 2020 年 11 月发布的 M1 芯片，该芯片首次搭载于 Mac 电脑中，之后在 iPad Pro 中搭载。即将推出的新款 iPad Pro 预计将搭载苹果今年 6 月发布的 M2 芯片，M2 芯片比 M1 芯片快 4 倍，并能提供更长的电池续航。iPadOS 16 中新增了对处理器要求很高的台前调度功能，M2 处理器将有很大的用武之地。

无线充电

根据彭博社的一份报告称，新款 iPad Pro 预计将包括某种形式的无线充电功能。根据该报告，苹果正在为即将推出的 iPad 测试玻璃背面，而不是铝制外壳，这将允许新款平板电脑实现无线充电功能。据报道，苹果还在考虑为 iPad 增加 MagSafe，但如何实现仍是未知数。

新的 Apple Pencil

自第二代 Apple Pencil 在 2018 年发布以来，苹果还没有对 Apple Pencil 进行更新，已经四年了，新款 iPad Pro 搭载全新的 Apple Pencil 可能性是很大的，预计 Apple Pencil 不会有很大的设计变化，但通过内部硬件升级和软件优化，有望改善手写笔的延迟。