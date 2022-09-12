苹果 iPhone 14 Pro / Max 搭载“灵动岛”挖孔设计，第三方设计师带来 iPad Pro“灵动群岛”

IT之家 9 月 12 日消息，在近期举行的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。

苹果使用“灵动岛”挖孔屏幕取代了刘海凹槽屏幕。虽然大多数客户至少需要等待一周才能更好地了解这一新功能，但一位平面设计师已经想象出 iPad Pro 上运行“灵动岛”设计的样子。

平面设计师 Parker Ortolani 设想“灵动岛”如何在新的 iPad Pro 上工作。首先，Ortolani 将“长药丸”打孔放置在水平屏幕上 —— 这是 iPad 客户一直要求的东西。

由于大多数人在横向模式下使用 iPad，人们在视频通话中的样子总是很奇怪，因为摄像头位于平板电脑屏幕的垂直顶部 —— 甚至中居中人像功能也无法解决这个问题。

据苹果对 iPhone 14 Pro 的“灵动岛”设计描述：

灵动岛给用户带来与 iPhone 交互的全新方式，模糊了硬件和软件的界限，实时变化显示重要的提醒、通知和活动。随着灵动岛的推出，原深感摄像头经过重新设计，以缩小占用的显示空间。在不影响屏幕内容显示的前提下，灵动岛保持活跃状态，让用户仅需长按即可使用控制选项。地图、音乐 App 或计时器等保持后台运行的活动始终可见并可交互。此外，灵动岛还适用于 iOS 16 中通过“实时活动”提供信息（如比赛得分和拼车信息）的第三方 App。灵动岛模糊了硬件和软件的界限，可灵活展开为各种形状，以便清晰呈现重要操作，如面容 ID 验证。

考虑到这一点，Parker Ortolani 采用这个概念来想象它在新 iPad Pro 上的样子。设计师不只是让“灵动岛”更大，而是在 iPad 上想象了多个“灵动岛”，称为“Island Menus”。他解释说，用户可以“将光标悬停在灵动岛的区域上，以访问你喜爱的 iPad 应用程序的强大功能。”

此外，灵动岛可以改进多任务处理，因为它可以让“应用程序位于显示屏顶部”，同时提供快捷菜单以便快速访问。随着苹果最近将通用控制引入 iPad 和 Mac，并且现在正在开发“台前调度”，新的灵动岛挖孔设计可能非常适合新的 iPad Pro 型号。

苹果什么时候发布新的 iPad Pro？

IT之家获悉，如果传言属实，苹果可能准备在 10 月份举办一场专注于 Mac 和 iPad 的活动。iPad Pro 可能是这次活动的主角。

消息人士称，这款 iPad Pro 将配备全新的 M2 芯片。此外，苹果正在努力延长电池续航，为这款平板电脑带来 MagSafe 连接器以及新配件。分析人士认为，苹果将维持 iPad Pro 11 英寸 LCD 型号和 12.9 英寸 miniLED 版本。

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