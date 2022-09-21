较快增长！8 月我国户均月流量达 15.2GB，同比增长 10.7%

IT之家 9 月 21 日消息，工业和信息化部现已发布了 2022 年 1-8 月份通信业经济运行情况。1—8 月份，电信业务收入累计完成 10721 亿元，同比增长 8.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 21.7%。

工信部数据显示，移动互联网流量较快增长。1—8 月份，移动互联网累计流量达 1684 亿 GB，同比增长 18.6%。

IT之家了解到，截至 8 月末，移动互联网用户数达 14.59 亿户，比上年末净增 4337 万户。8 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 15.2GB / 户・月，同比增长 10.7%，比上年底高 0.48GB / 户・月。

移动电话用户方面，移动电话用户规模稳中有增，5G 用户占比已近三成。截至 8 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16.78 亿户，比上年末净增 3468 万户。其中，5G 移动电话用户达 4.92 亿户，比上年末净增 1.38 亿户，占移动电话用户的 29.4%，占比较上年末提升 7.8 个百分点。

以下为工业和信息化部发布的 2022 年 1-8 月份通信业经济运行情况：

1—8 月份，通信行业整体运行平稳。电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持较快增长；5G、千兆光网和物联网等新型基础设施建设和应用不断取得新进展，移动网络“物”连接规模首超“人”连接；云计算等新兴业务快速增长，行业发展新动能不断增强。

一、总体运行情况

电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持两位数增幅。1—8 月份，电信业务收入累计完成 10721 亿元，同比增长 8.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 21.7%。

▲ 图 1 电信业务收入和电信业务总量累计增速

固定互联网宽带业务收入保持平稳增长。1—8 月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为 1618 亿元，同比增长 9.8%，在电信业务收入中占比为 15.1%，占比同比提升 0.2 个百分点，拉动电信业务收入增长 1.5 个百分点。

移动数据流量业务收入低速增长。1—8 月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入 4390 亿元，同比增长 0.5%，在电信业务收入中占比为 41%，拉动电信业务收入增长 0.2 个百分点。

新兴业务收入快速增长。三家基础电信企业积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，1—8 月份共完成新兴业务收入 2075 亿元，同比增长 34.1%，在电信业务收入中占比为 19.4%，拉动电信业务收入增长 5.3 个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达 130.3% 和 56.4%，数据中心业务收入同比增长 15.5%，物联网业务收入同比增长 24.5%。

▲ 图 2 新兴业务收入增长情况

语音业务收入持续下滑。1—8 月份，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入 139 亿元和 766.2 亿元，同比分别下降 10.2% 和 3.7%，二者合计在电信业务收入中占比为 8.4%，占比同比回落 1.2 个百分点。

二、电信用户发展情况

固定宽带接入用户规模稳步增长，千兆用户数持续扩大。截至 8 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.71 亿户，比上年末净增 3523 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 5.36 亿户，占总用户数的 93.8%，占比较上年末提升 0.8 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 7055 万户，比上年末净增 3596 万户，占总用户数的 12.4%。

▲ 图 3 100M 速率以上、1000M 速率以上的固定互联网宽带接入用户情况

移动电话用户规模稳中有增，5G 用户占比已近三成。截至 8 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16.78 亿户，比上年末净增 3468 万户。其中，5G 移动电话用户达 4.92 亿户，比上年末净增 1.38 亿户，占移动电话用户的 29.4%，占比较上年末提升 7.8 个百分点。

蜂窝物联网用户规模首超移动电话用户，IPTV 用户稳步增加。截至 8 月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 16.98 亿户，较上年末净增 3 亿户，移动网连接终端中代表“物”连接的蜂窝物联网终端用户数，首次超出代表“人”连接的移动电话用户数，占比已达 50.3%。IPTV（网络电视）总用户数达 3.7 亿户，比上年末净增 2190 万户。

▲ 图 4 物联网终端用户情况

三、电信业务使用情况

移动互联网流量较快增长。1—8 月份，移动互联网累计流量达 1684 亿 GB，同比增长 18.6%。截至 8 月末，移动互联网用户数达 14.59 亿户，比上年末净增 4337 万户。8 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 15.2GB / 户・月，同比增长 10.7%，比上年底高 0.48GB / 户・月。

▲ 图 5 移动互联网累计接入流量及增速情况

▲ 图 6 移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况

移动电话通话量低速增长，移动短信业务收入增速小幅提升。1—8 月份，移动电话去话通话时长完成 1.52 万亿分钟，同比增长 1.4%；固定电话主叫通话时长完成 557.4 亿分钟，同比下降 11.1%。1—8 月份，全国移动短信业务量同比增长 1.7%，移动短信业务收入同比增长 1.5%，增速较 1—7 月份分别回落 0.4 个和提升 0.7 个百分点。

▲ 图 7 移动电话用户增速和通话时长增速情况

▲ 图 8 移动短信业务量和收入同比增长情况

四、通信能力情况

千兆光纤宽带网络覆盖和服务能力持续提升。截至 8 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 10.49 亿个，比上年末净增 3145 万个。其中，光纤接入（FTTH / O）端口达到 10 亿个，比上年末净增 4162 万个，占比由上年末的 94.3% 提升到 95.5%。截至 8 月末，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 1214 万个，较上年末净增 428.2 万个。

5G 网络建设加快推进。截至 8 月末，5G 基站总数达 210.2 万个，占移动基站总数的 19.8%，占比较上年末提升 5.5 个百分点。其中 1—8 月份新建 5G 基站 67.7 万个。

五、地区发展情况

中部地区百兆及以上接入用户渗透率小幅领先，东部地区千兆用户发展较快。截至 8 月末，东、中、西部和东北地区 100Mbps 及以上固定宽带接入用户渗透率分别为 93.6%、94.8%、93.3% 和 93.8%。1000Mbps 及以上接入速率的宽带接入用户分别达 3665 万、1465.1 万、1755 万、169 万户，占本地区固定宽带接入用户总数的比重分别为 15.1%、10.3%、11.6%、5%。

▲ 图 9 2022 年 8 月份 1000Mbps 及以上接入速率的宽带接入用户各省情况

东部地区 5G 建设和用户占比领先。截至 8 月末，东、中、西部和东北地区 5G 基站分别达到 101.7 万、44.4 万、51.1 万、13 万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为 22.1%、19.2%、17.2%、18.5%。5G 移动电话用户分别达 21897 万、11461 万、12676 万、3208 万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为 30.1%、29.6%、28.6%、27%。

中部地区移动互联网接入流量增速领先，西部部分省份 DOU 值居全国前列。1—8 月份，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到 716.1 亿 GB、380.3 亿 GB、501 亿 GB 和 87 亿 GB，同比增长 18.5%、20%、19% 和 12.4%。西藏、青海、新疆、海南和云南 5 省 8 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）超过 20GB / 户・月；各省 DOU 值最高值与最低值之差为 19.9GB / 户・月，差值较去年同期扩大 5.1GB / 户・月。

▲ 图 10 2022 年 8 月份移动互联网户均流量（DOU）各省情况