微软官方商城再次开启 Xbox Series X 国行抽签购买活动，限量 30 台

IT之家 9 月 21 日消息，长期以来，微软 Xbox Series X 国行都是缺货状态，微软偶尔会拿出一些货供全国玩家抽签购买，8 月 18 日，微软曾开启过限量 40 台的抽签购买活动，参与抽签的人数达到 48052 人，中签率为 0.08%。今日，微软又开启了新一轮的抽签购买活动。

微软官方商城本次 Xbox Series X 国行抽签购买活动限量 30 台，订阅时间为 2022.9.21 9:00~2022.9.26 08:59，抽签时间为 2022.9.26 9:00，活动仅限于微软官方商城微信小程序。用户中签后，需在 2022 年 9 月 27 日 23:59 之前完成下单购买，若用户未及时购买，将视为放弃资格，不再补给。

国行 Xbox 次世代主机于去年 5 月 14 日发布，其中 Xbox Series X 售价 3899 元，Xbox Series S 售价 2399 元。目前，Xbox Series S 已可现货购买，但 Xbox Series X 一直处于缺货状态。

IT之家了解到，微软 Xbox Series X 搭载了 AMD 的定制 APU，Zen2 CPU + RDNA2 GPU，显卡为 52 组 CU，即 3328 流处理器。内存 / 显存容量为 16GB GDDR6，配备 1TB 定制 NVME SSD，可扩展存储 1 TB 扩展卡，性能目标为 4K 60 帧 / 秒，最高 120 帧 / 秒。