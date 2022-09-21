微软：Win11 / Microsoft 365 未来三年内可为企业节省数百万美元，别等 Win10 更新了

IT之家 9 月 21 日消息，Windows 11 2022 功能更新现已推出，在对操作系统的重新兴奋之际，微软通过突出统计数据和描述客户可以利用的新旧功能进一步详细说明了在企业环境中采用 Windows 11 的重要性。

微软与 Forrester Research 合作，通过 Intune 确定使用 Windows 11 企业版和 Microsoft 365 的组织经济影响。根据对多个组织的采访，双方都确定，采用微软最新操作系统和云驱动的 Microsoft 365 服务的客户可以在未来三年内节省数百万美元。本报告摘要如下：

Forrester Researchs 针对 Windows 11 的总经济报告图表显示，组织可以为了推动更多公司使用 Windows 11，微软强调了操作系统的新旧优势。这包括宣传 Windows 11 2022 更新中的最新安全增强功能、Windows Autopatch、端点管理器中的见解、应用程序安全、有针对性的组织消息和可访问性增强。

IT之家获悉，微软还一直在研究将 Microsoft Store 与 Intune 集成的解决方案。这将为 IT 管理员提供对应用程序部署和更新的更多控制权，旨在提供比适用于企业的 Microsoft Store 更好的体验。今年晚些时候将在 Ignite 上分享有关该领域的更多详细信息。

微软也在为 Azure 虚拟桌面客户增强通用打印解决方案。本月，他们将获得可下载的报告、实时仪表板以及对 Web Excel 的支持。

通过 Windows 11 2022 更新获得改进的另一个领域是虚拟团队会议，它正在获得 Windows Studio 效果的新功能。微软描述如下：

“通过 Windows 11 2022 更新，我们添加了称为 Windows Studio 效果的新会议功能，以帮助更好地进行视频和音频通话。语音对焦等效果有助于过滤背景噪音，即使我们需要偶尔查看显示器以查阅笔记，也可以与观众更好地进行眼神交流。”

微软强调，Forrester 结果表明，Windows 11 使用户的工作效率提高了 5-15%，因此，组织应考虑立即升级到新操作系统，而不是等待并更新到 Windows 10 版本 22H2（将于今年晚些时候推出）。