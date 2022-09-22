微软宣布 10 月 12 日举行发布会，Surface 十周年新品将至

IT之家 9 月 22 日消息，微软宣布将于美国东部时间 2022 年 10 月 12 日上午 10 点（北京时间晚间 10 点）举行发布会，并放出了一张根据 Windows 11 桌面壁纸修改的多彩海报，预计将推出新一代 Surface 电脑。

微软 Surface 系列今年 10 月 26 日将迎来十周年，因此 10 月的 Surface 新品尤其值得期待。根据此前爆料，将推出 Surface Pro 9、Surface Laptop 5、Surface Studio 3，甚至可能会有 Suface Gaming 游戏本。

IT之家了解到，微软一年一度的 Ignite 大会也将于 2022 年 10 月 12 日至 14 日召开，所以新品发布会将与 Ignite 大会一同进行。

根据此前的爆料，微软正在开发 Surface Pro 9 二合一设备，有望在年内发布，且同时提供英特尔和 ARM 版本，Surface Pro X 产品线被合并。

外媒 WinFuture 号称从零售商处拿到了 Surface Pro 9 英特尔版的信息，搭载英特尔酷睿 i5-1235U 和 i7-1255U 处理器。除了目前常规的银色和黑色，还将有名为“森林”的绿色和名为“蓝宝石”的蓝色版本。

Surface Pro 9 的 ARM 版本预计搭载骁龙 8cx Gen3 处理器，配备 16GB 内存，支持 5G，已出现在 Geekbench 跑分平台上，单核跑分 1005 分，多核 5574 分，且通过了 FCC 认证。

爆料人 rquandt 称，微软还将同时发布 Surface Laptop 5，与上代相同，仍搭载 13 和 15 英寸屏。预计 Surface Laptop 5 将搭载英特尔酷睿 i5-1235U 和 i7-1255U 处理器，AMD 锐龙处理器版本可能会被砍掉，目前存疑。

新款微软 Surface 键鼠、手写笔的官方渲染图已经出现在了 Windows 的 Surface 应用的最近一次更新中，这些全新配件可能会在今年秋天与即将推出的 Surface Studio 3 一起推出。

此外，根据 Prime Gaming 发现的规格信息，微软似乎正准备推出其第一款专注于游戏的 Surface Gaming 笔记本电脑，搭载 12 代酷睿标压 + RTX 3050 Ti / 3070 Ti 显卡，不过曝光的规格有诸多疑点。

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