感受真实：索尼预热 PlayStation VR2，新机将于明年初发布

IT之家 9 月 22 日消息，索尼 PlayStation 官方今日发布了 PS VR2 的最新宣传片“Feel a New Real”感受真实，向玩家介绍 PS VR2 的过人之处，例如眼球精准操控、注视点渲染、110° 视野范围、自适应扳机等。

通过眼球追踪技术，PS VR2 可以对游戏画面中玩家视线聚焦的点进行重点渲染，而余光所及的部分，做相对模糊的处理。这样一方面可以更真实地模拟人们的视物习惯，另一方面能够顺便节省机能。

PlayStation VR2 Sense 技术以绝佳的表现，创造出令人身临其境的感受，实现 VR 游戏划时代的巨大飞跃！一起期待置身游戏世界般的全新体验吧！

索尼此前已宣布，将于 2023 年初推出 PS VR2！适配 PS5，支持 4K HDR。

据介绍，PS VR2 的单眼分辨率就达到了 2000*2040，而且观察视野也从 100 度提升至 110 度。此外 PS VR2 内置了眼球跟踪系统，能够让游戏的交互更加真实，并且借助内置的四个摄像头，让 PS VR2 精准地知晓玩家的定位，从而在游戏中精准地反馈。

新平台支持穿透视角功能，可以让玩家佩戴头盔观察现实周围的环境，不摘下头盔寻找 PS VR2 手柄的位置。玩家可以通过耳机上的功能按键或 PS5 控制中心的卡片功能在 VR 游戏 / 周围环境切换，该功能主要用于观察，没有录制视频的选项。



此外，你还可以通过摄像头拍摄自己游玩的样子用于直播。

IT之家了解到，你还可以自由设定行动空间，利用 PS VR2 上的摄像头对房间进行扫描，然后使用 VR2 Sense 手柄定制游玩区域，以便适应自己的游戏风格与房间环境。在玩家接近自己设置的边界时，会收到一个提醒。



此外，PS VR2 可以切换 VR 模式和影院模式，VR 模式下可在虚拟空间中以 360 度视角观看 VR 游戏内容，支持单眼 2000x2400 HDR，90/120Hz 刷新率。在影院模式下，玩家可在虚拟影院屏幕上查看 PS5 系统 UI 与所有非 VR 游戏和媒体内容，支持 1080P HDR 24/60Hz 的视频格式，也支持 120Hz。

《索尼称 PS VR2 不会向后兼容初代 PS VR 游戏，这是“真正的次世代”》