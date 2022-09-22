百度发布新一代小度配送机器人：可用于酒店，具备强大对话能力

IT之家 9 月 22 日消息，昨日百度发布了新一代小度配送机器人，该产品由百度大脑联合小度科技打造，在飞桨文心大模型等 AI 技术的支持下，在配送的同时可实现个性化、多模态的交互体验，并可与多款智慧产品相互配合，提供更具价值的智慧酒店解决方案。

配送服务是小度机器人最核心的功能，官方称小度配送机器人集成了飞桨文心大模型等多项百度 AI 技术，针对配送全流程进行体验优化，真正实现了全程无接触配送。手持货品的服务员无需动手即可开舱，放置货品后小度可自动关闭舱门开始送货。在配送途中遇到住客，小度会贴心的送去问候；到达指定房间后，还能通过住客房间内的小度音箱或电话通知取货，并和客人礼貌道别。

此外，小度配送机器人还可以为酒店休息区客人提供巡游服务派送茶歇，或是代替服务员引领住客至客房。

在运动能力上，小度机器人搭载百度最新自研的运动平台，可通过激光和视觉双融合的定位导航算法实现精准定位、灵活导航；多种传感器结合，可准确识别障碍物；最新悬挂减震方案，则使其过坎、过坡更加平稳，运货无忧。

基于飞桨文心大模型的人机主动交互系统，小度配送机器人具备主动多模态交互能力，比如，正值女神节时，小度会和遇到的女性住客主动说：“女神节快乐！”，小度还特别会夸人，让客人一进酒店就有个好心情，留下美好印象。

小度配送机器人还具备强大的对话能力，背后是是全球首个基于隐空间的生成式开放域对话大模型文心 PLATO。官方称，它可以俏皮可爱，也可以老练深沉；既能谈家长里短，也能聊诗词歌赋。加之百度强大的知识图谱积累，小度配送机器人还可以化身百事通，满足住客衣食住行娱全方位问询需求。

从外观来看，小度配送机器人采用适度拟人化设计，整体线条柔软顺滑；深灰色的装饰细节与腰身白色灯光点缀，可呈现伴随灯光呼吸的节奏感；搭配专为机器人设计的 41 类表情，看起来俏皮可爱。同时，小度配送机器人也拥有稳重内涵，双舱设计带来了 50L 超大储物空间，旋转式自动舱门更加稳定可靠。

官方称，小度配送机器人还能成为酒店运营的好帮手。酒店可通过 IP 化运营在社交平台吸引更多潜在用户的关注，也可在内嵌的 21.5 寸广告大屏上放置活动海报吸引关注。

官方称，自 2019 年小度酒店版产品正式入住华住集团至今年 8 月，搭载小度智能语音助手的酒店客房数已经突破了 45 万大关，每月新增客房超过 3 万间。覆盖酒店超 2 万家，覆盖全国 400 多个城市，累计服务用户数超 1.6 亿。这一连串数字也让小度酒店合作规模稳居智慧酒店行业第一。