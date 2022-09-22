专注影像体验，产品经理确认小米 Civi 2 没有“灵动岛”

IT之家 9 月 22 日消息，小米 Civi 2 新品发布会将于 9 月 27 日下午 2 点召开。据官方此前预热，小米 Civi 2 将拥有“小白裙”配色，联名 Hello Kitty，整机重 171.8 克，厚 7.23 毫米，主打“轻薄好手感”。今日，小米官方放出了该机的正面照，表明了小米 Civi 2 采用双曲面居中药丸屏。

对此，许多用户都联想到了苹果 iPhone 14 Pro 系列手机上的“灵动岛”，并且有用户向小米手机产品经理魏思琪问到了这一问题。魏思琪在社交平台上回复称，小米 Civi 2 的前摄专注影像体验，没有其他惊喜。

据介绍，小米 Civi 2 拥有小米最强的前置影像，采用了 3200 万像素主摄 + 3200 万像素超广角主摄的双主摄组合，拥有 AF 自动对焦、ALD 防眩光镀膜以及 F2.0 光圈，官方声称“进光量提升 50%”。对于小米 Civi 2 左右配备的补光灯，产品经理魏思琪表示：“补光灯一定要对称，才能有立体的光效”。

据微博博主 @数码闲聊站 此前爆料，小米 Civi 2 将搭载高通骁龙 7 Gen 1 芯片，采用 FHD+120Hz 国产柔性屏，支持高素质护眼调光，升级快充和影像。

IT之家了解到，高通骁龙 7 Gen 1 芯片于今年 5 月发布，基于三星 4nm 工艺，包含四个主频为 2.4GHz 的 Cortex-A710 内核和四个 Cortex-A510 内核。