山寨机重新开启“模仿秀”时代

“美国有苹果，中国有菠萝！”

相信很多朋友对这句广告语并不陌生，早期国内的山寨机市场遍地开花，什么“牛鬼蛇神”都被摆在明面上售卖，这个传说中的“菠萝手机”凭借着出色的 Slogan，在一众山寨机中脱颖。

不过“山寨”毕竟是抄袭和粗劣的代名词，随着国内手机厂商的崛起，这一切都被埋在历史的深处。国产手机厂商凭借着低廉的价格、强大的性能、媲美山寨机的性价比，不断压榨山寨机的生存空间。

那最后“山寨机”消失了吗？

不，并没有，山寨手机仍旧活跃在下沉市场当中。

从“菠萝手机”到如今的“i13 Pro”

从早期的“美国有苹果，中国有菠萝”，到如今的“i13 Pro”，山寨机一直都在进步，也在吸取自己失败的经验。

山寨机为什么失败？那还不是因为不够“山寨”！如果将手机山寨的和正品一模一样，谁还能分清谁是李逵谁是李鬼。这个世界总归会有那 1% 分不清真假，或者明知假货还要购假的人，卖给他们不就完了。

于是乎，山寨厂商们也跟上时代，推出了“i13 Pro”、“MT 40”、“P50 Pro”，走向了潮流前沿。

在某些电商平台上，目前还有大量的山寨手机在进行贩卖，这些手机厂商逐渐从线下市场转为线上市场，以此来收割线下店无法触及的下沉的人群。

▲ 图源：品玩版权图库

当我们在搜索正品手机的时候，在推送流中下滑我们就会看到几款披着相同外壳的超低价“机皇”，比如华为 P50 Pro、iPhone 13 等，外观极其相似，但相似的也只是外观罢了。

这些手机在参数介绍页上都不出例外的拥有极其夸张的描述，比如一亿像素、8 核心顶级性能处理器、7800mAh 超级大电池、3D 人脸识别等等，简直就是有什么就往上贴什么，全然不顾虚假宣传所带来的影响。

▲ 图源：品玩版权图库

这类厂家多数名为 qopo、vivi…… 是的，你没看错，一些厂家为了能让自家的“高仿”更为逼真，连自己的品牌名字都没有，仅是在国内的知名手机厂商名字上做了改动，就如同当年的“雷碧”、“康帅傅”一样，这操作还真不如“菠萝手机”这名字有魄力。

除了这些顶级的山寨厂，还有一些老牌手机厂商也在做这样的勾当，比如酷派、纽曼、朵唯等此前的大众品牌，如今也放下了身段来做这种丢人丢面的操作。

▲ 图源：品玩版权图库

至于这些厂商为什么会沦落到如此的地步，说到根本，还是因为这些老品牌的自身的创新力不足，很难在一片红海的手机市场杀出重围，只能跟着国内手机厂商的后面吃一点残羹剩饭，一步一步的沦落到现在这个地步，去依靠制造山寨机苟延残喘。

说是“苟延残喘”，但其实整个市场也在对这一品类的手机进行打压。

此前这类手机产品最火爆的线上渠道其实并非电商平台，而是在短视频 App 上。短视频 App 的兴起触达了更多下沉市场的消费人群，而这刚好也是山寨机厂商们主攻的人群方向，山寨手机厂商和主播一拍即合，于是乎，在一声声“不骗老铁”中，一台 599 的手机在直播间卖到了 899，主播和厂家都赚了个盆满钵满。

短视频 App 赚钱了，手机厂赚钱了，主播也赚钱了。那问题来了，谁亏钱了？

“骗”这个东西，骗的了一时骗不了一世，短视频 App 上售卖山寨机的问题很快就被网友爆出，并且快速发酵。2021 年 6 月 22 日，知名短视频平台快手对一众手机小品牌下了逐客令，这其中的选手有朵唯、酷派、酷比、索爱、天语、守护宝、中兴、雅迪鑫、欧沃、纽曼、糖果等手机。

在快手将其全部下架之后，这些山寨机确实消停了那么一段时间，不过时间到了现在，又冒出了不少商家在售卖自家的山寨手机，改个名字重新开卖。

▲ 图源：品玩版权图库

吃相真的难看。

山寨机在夹缝中生存

整个手机市场在对山寨机市场进行打压，“整个手机市场”自然也包括手机厂商。

国内关于智能机的山寨文化，其实在很早就已经开始了。在我印象里最“破圈”的应该是尼彩，将山寨机从“地下”给拉到了“地上”，甚至越做越大。

当时苹果的 iPhone 4 火爆全球，然而高昂的售价让很多人望而却步，尼彩在这个时候抓到了商机，靠着抄“iPhone 4”的作业赚了个盆满钵满，甚至还请了明星做背书，比如王宝强、张智霖、大兵等等。

▲ 图源：来自网络

2012 年尼彩已经在全国开了 6000 多家线下手机店，甚至连机型都更新到了“iPhone 6”。

但是毕竟“山寨者，人恒寨之”，靠山寨起家的尼彩也被同行们抄了底裤，“你彩”、“泥彩”、“呢彩”、“妮彩”等等，这些线下店的装修和尼彩相仿，并且口号都几乎相同，甚至有些店家就宣称自己是尼彩的分店。

▲ 图源：四川新闻网-成都晚报

“上坟烧报纸 —— 你在这糊弄鬼呢😅”

「尼彩」和“泥彩”、“呢彩”们是一通“你糊弄我，我糊弄你”。线下渠道搞的乌烟瘴气不说，尼彩也陷入了质量差、售后服务差、维修点拒绝维修的漩涡当中，且尽管尼彩有着比较出色的成绩，但靠着“扒别人裤衩”发家的尼彩没有自己的技术，不管套上怎样的“面具”，也是难以掩饰其山寨的本质。

最终，到了 2015 年，尼彩的 6000 家手机工厂店，几乎一夜间从大众眼里消失了，线上运营也全部定格，尼彩走到了尽头。

不过说来也好笑，天道好轮回，一直在抄袭与被抄袭之间的尼彩，哪怕是在消失之后，也没有逃过被抄袭的命运。就在尼彩手机工厂店都关闭后，一家名为“尼采”的线上购物网站出现在网络上。

▲ 图源：尼采商城

除去自身的问题之外，我们也聊到了尼彩没有自身的技术，打铁还需自身硬。

随着小米、魅族等厂商崛起，他们同样也盯上了中低端这一手机市场，要知道在当时的手机市场与经济环境，中低端机才是整个市场的主力。

当时的小米魅族都推出了红米、魅蓝等主打性价比的子品牌，凭借着自身方便好用的系统 UI 和更强的性价比，直接把山寨机市场的盘子掀翻。

在当时的千元以下的手机市场，红米和魅蓝有着绝对的统治力，很多想买便宜智能机的人都只会在这两家中选择。

在这之后，手机市场就进入了突破、创新、高端的时代，当然，也是赚钱的时代。

到了现在，从整个行业来看，尽管目前一线手机厂商对中低端下沉市场还有所掌控，但耐不住有些厂商总想玩点新花样，这个新花样就是“线下机”。

▲ 图源：Redmi 发布会

在 2021 年 5 月 26 号下午两点，卢伟冰在 Redmi 发布会上直接炮轰“线下机”，他讲到 “我不知道是谁发明了“线下机”这个词，我也不知道为什么要把用户分为线上用户和线下用户，所有的用户都应该有同样的权利，享受同样的高品质、价格厚道的产品”。

这一番话也让所有媒体把目光转向了手机圈的“第三世界”。

在当时，我为了求证这一情况，也确实到一些“城中村”去实地探访过，卢伟冰所说的情况确实存在。一些机型我们虽然可以在其官网查询到，但官方却从没在线上宣传和推广过，而且这些机型只卖顶配版本，也就是 8GB / 12GB+256GB 版本，同时销售人员也在给消费者灌输「大存储 = 不卡」的概念。

高配版本的价格自然会有所提升，这些原价 1500 元左右的手机，在线下的售出价格普遍在 2000 元左右，而这，也就违背了千元机、低端机的初衷。

如果只想买几百块、一千块钱手机人，该怎么办呢？

还得是山寨机。

停止虚假宣传，有那么难吗？

一类产品的出现，必定有着需求，而山寨机的出现，则弥补了手机市场在 300~1000 元之间的空白。

山寨手机是电子垃圾，这是公认的，但我们也不能像圣人一样一刀切的抨击整个山寨机市场。有需求才有市场，既然手机大厂们选择为了自己的西瓜而丢了芝麻，那芝麻还不让别人捡了吗？

但反过来说，造假、山寨、虚假宣传的手机厂商也确实让人看不起，买山寨机的人本来就不在乎一些虚假参数，只要好用、好看就可以，所以咱就有啥说啥不好吗？

大家都诚实一点，只做几百元的手机，质量好一些、体验好一些，相信这样同样也能有一片天地。虽然赚的可能没有“坑蒙拐骗”多，但站着赚钱总归是比偷着赚钱有底气，同时也给了自己一个发展的可能。

本文来自微信公众号：不客观实验室 （ID：zhinan617），作者：ByArsT