小米 Civi 2 影像配置公布：前置号称“小米史上最强”，后置小米 12 同款主摄

IT之家 9 月 22 日消息，今日，小米官方宣布小米 Civi 2 影像全面升级，前置和后置摄像头均得到提升。

其中，小米 Civi 2 配备前置双主摄，号称“小米史上最强”，包括一颗 3200 万专业主摄和一颗 3200 万超广角主摄，打造全新“仿生双眸，氛围人像”。

小米 Civi 2 还确认搭载小米 12 同款旗舰级后置主摄 —— 索尼 IMX766，在小米影像大脑加持实现体验升级，相比上代进光量提升 101.8%，拍照速度提升 144%，夜间拍照速度提升 246%。

IT之家了解到，小米 Civi 2 新品发布会将于 9 月 27 日下午 2 点召开。届时，全新小米 Civi 2 手机将正式亮相。

根据此前爆料，小米 Civi 2 重 171.8 克，厚 7.23mm，后置 50MP 三摄模组，采用 AG 玻璃机身与无注塑断点中框，配备杜比听筒双扬。

配置方面，小米 Civi 2 预计将搭载骁龙 7 Gen 1 处理器，采用 FHD+ 120Hz 国产柔性屏。其中，骁龙 7 Gen 1 采用三星 4nm 制程工艺，包含 1 个 2.4GHz 的 A710 超大核、3 个 2.36GHz 的 A710 的大核以及 4 个 1.8GHz 的 A510 小核。