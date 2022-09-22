谷歌 Chrome 浏览器 106 新特性：允许用户关闭新标签页促销广告

IT之家 9 月 22 日消息，谷歌和 Chrome 使用主页在搜索框下方显示促销信息和广告。虽然访问谷歌的用户可以发现并可能使用它，但老实说，每当用户打开新标签页时，Chrome 新标签页上的促销广告信息非常烦人。2019 年起谷歌着手允许用户在 Chrome 新标签页上关闭促销广告。该功能现在终于默认启用，用户可以在 2022 年 Chrome 106 稳定版中单击关闭促销信息。

Chrome 网络浏览器除了在新标签页上显示最常用的网站外，还使用 NTP 来推广其产品，有时还会显示突发和非突发消息。

到目前为止，Chrome 还没有提供选项 [x] 来摆脱这些广告，用户现在可以通过鼠标单击选项 [X] 来暂时消除这些促销信息。

如何在 Chrome 中关闭新标签页上的促销广告（2022 年）

启动 Chrome 浏览器

打开新标签页

当看到一条消息时，它也将包含在通过选项 [x] 消除选项中

只需用鼠标单击它，Chrome 就会显示“你将不会再看到此特定消息”并带有消除选项。几秒钟后它就会消失，除非谷歌再推一个，否则它不会再次出现。

IT之家获悉，用户将能够删除单个促销信息，Chrome 可能仍会显示突发消息，而不允许用户将其删除。

谷歌 Chrome 106 稳定版预计将于 9 月 27 日当周发布。