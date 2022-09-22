消息称 OPPO Find N 2 等折叠屏新机已经试产，将搭载骁龙 8+Gen 1 芯片

IT之家 9 月 22 日消息，去年 12 月 15 日，OPPO 推出了旗下首款折叠屏手机 OPPO Find N，该机搭载骁龙 888 处理器，配备 7.1 英寸可折叠内屏与 5.49 英寸外屏，起售价 7699 元。今日，有博主带来了 OPPO Find N 迭代产品 ——OPPO Find N 2 的最新消息。

据数码博主 @数码闲聊站 今日透露，OPPO 代号“白天鹅”的 OPPO Find N 2 和代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机已经试产，其中 OPPO Find N 2 折叠屏手机将拥有黑、白、绿三款配色，代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机将拥有黑、白、紫三款配色。该博主还表示，这两款折叠屏手机将搭载高通骁龙 8+ Gen 1 处理器。

据该博主此前爆料，OPPO Find N 2 将采用相对小尺寸的横向内折，基本补齐核心短板，搭载行业同款“妥妥用一天”的电池。代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机可以看做 OPPO Find X5 Pocket，并且两款折叠屏手机都是通过改进铰链减轻机身重量。

▲ OPPO Find N 折叠屏手机

IT之家了解到，欧盟知识产权局（EUIPO）网站于 8 月 2 日出现了两款 OPPO 折叠屏手机，一款是新的翻盖式手机 OPPO Find N Flip，另一款是 Find N Fold。