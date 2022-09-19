高管发布 vivo X Fold + 工作笔记：确认搭载骁龙 8 + 芯片，华夏红配色曝光

IT之家 9 月 19 日消息，今年 4 月，vivo 推出了 vivo X Fold 折叠屏手机，售价 8999 元起。近日， vivo X Fold 迭代产品 ——vivo X Fold + 折叠屏手机已经现身工信部，并且有消息称该机将于本月底发布。今日，vivo 品牌副总裁，兼品牌与产品战略总经理贾净东在社交平台上发布的 vivo X Fold + 工作笔记，确认了这一消息。

贾净东在工作笔记中称：“X Fold 以及这一次发布的 X Fold + 前所未有地解决了折叠的问题。vivo 的航天级浮翼式无忧铰链创新方案，通过莱茵认证 30 万次的折叠考验，完美克服折叠屏持久耐用问题。”同时，vivo X Fold + 折叠屏手机将支持自由悬停功能，支持 30 度、90 度、120 度等角度悬停。

贾净东表示，vivo X Fold + 折叠屏手机的内外双屏都将支持 120Hz 刷新率，内置超声波屏幕指纹识别。同时，vivo X Fold + 折叠屏手机将搭载高通骁龙 8+ Gen 1 芯片。续航方面，vivo X Fold + 折叠屏手机电池容量又增大了 130mAh，增至 4730mAh。充电方面，vivo X Fold + 折叠屏手机将支持 80W 有线快充 + 50W 无线快充。

据数码博主 @数码闲聊站 今日透露，贾净东在工作笔记中的配图即为 vivo X Fold + 折叠屏手机新增的华夏红配色。从图片中可以看出，华夏红配色的 vivo X Fold + 折叠屏手机采用黑红搭配设计，较为注重质感。同时，vivo 将在 11 月发布新系统，并且 vivo 子品牌 iQOO 也将在 11 月发布搭载骁龙 8 Gen 2 的直屏旗舰。

据IT之家此前报道，数码博主 @数码闲聊站 曾透露，vivo X Fold + 折叠屏手机将采用 2K+120Hz LTPO 全高刷大屏，后置 50MP 大底主摄 + 48MP 超广角 + 12MP 2 倍变焦人像镜头 + 8MP 潜望镜头。

本月中旬，工信部公布了 vivo X Fold + 折叠屏手机的证件照。从外观来看，该机与 vivo X Fold 十分相似。