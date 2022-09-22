日本研究用蟑螂搜寻地震幸存者，比小型机器人更好用

IT之家 9 月 22 日消息，据路透社报道，未来如果发生地震，幸存者被困在数吨的瓦砾之下，最先找到他们的可能会是成群的半机械蟑螂。

这是日本研究人员最近取得的一项突破的潜在应用，他们展示了将太阳能电池和电子器件的“背包”安装在蟑螂身上并通过远程遥控控制它们运动的能力。

日本 Riken 公司薄膜设备实验室的 Kenjiro Fukuda 和他的团队开发了一种柔性太阳能电池薄膜，其厚度为 4 微米，约为人类头发宽度的 1/25，可以安装在蟑螂的腹部。该薄膜允许蟑螂自由移动，同时太阳能电池产生足够的电力来处理信号并向蟑螂后腿的感觉器官发送方向信号。

这项工作建立在新加坡南洋理工大学以前的蟑螂控制实验的基础上，有朝一日可能会打造出能够比机器人更有效地进入危险区域的机械化蟑螂。

Fukuda 说：“小型机器人内部的电池很快就用完了，所以探索的时间很短。（半机械蟑螂）的一个关键好处是，蟑螂是使自己运动的，所以所需的电力远没有那么多。”

Fukuda 和他的团队选择马达加斯加嘶鸣蟑螂进行实验，因为它们足够大，可以携带设备，而且没有会妨碍工作的翅膀。即使背包和胶片粘在它们的背上，这些虫子也能穿越小的障碍物。

IT之家了解到，这项研究仍有很长的路要走。在最近的一次演示中，Riken 研究人员 Yujiro Kakei 使用专门的计算机和无线蓝牙信号来告诉机械蟑螂向左转，但它只是朝这个大方向窜去。但当给出向右转的信号时，这只蟑螂就转起了圈。

下一个挑战是将组件小型化，以便蟑螂能够更容易地移动，并允许安装传感器甚至相机。

除了救灾蟑螂，Fukuda 认为太阳能电池薄膜在其它方面的应用也很广泛，其由塑料、银和金的微观层组成。这种薄膜可以内置在衣服或皮肤贴片中，用于监测生命体征。他还举例说，例如在一个晴朗的日子里，一把覆盖着这种材料的太阳伞可以产生足够的电力为手机充电。