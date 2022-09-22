AMD 锐龙 7020 系移动 CPU 详细参数公布：2CU 核显，支持 LPDDR5-5500 内存

IT之家 9 月 22 日消息，AMD 官方现已公布新款锐龙 7020 系移动 CPU 的详细参数信息。

锐龙 3 7320U 和锐龙 5 7520U 差距很小，均为 4 核 8 线程，前者最高 4.3GHz，后者最高 4.1GHz，均配备 2CU RDNA2 核显，GPU 频率均为 1.9GHz，两款处理器的默认 TDP 都是 15W。

该系列处理器为 Zen2 架构，但采用了较新的 6nm 工艺，三级缓存只有 4MB。内存方面，该系列处理器支持 2 通道 LPDDR5-5500 内存，而锐龙 6000 系列移动处理器则支持 LPDDR5-6400 内存。

除此之外，新款速龙处理器也有两款，分别为 Silver 7120U 和 Gold 7220U，前者为 2 核 2 线程，后者为 2 核 4 线程，核显也是 Radeon 610M，2CU 1900MHz。

IT之家曾报道，联想、惠普和宏碁将与 AMD 合作，准备推出三款搭载该系列处理器的产品 —— 联想 Ideapad 1（ 14 英寸）、未命名的惠普 17 英寸笔记本电脑和 Acer Aspire 3（15 英寸），将在 2022 年第四季度开始推出。