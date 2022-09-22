AMD 调低 RX 6000 系列显卡建议零售价：RX 6950 XT 约 6700 元

IT之家 9 月 22 日消息，据外媒 TechPowerUp 消息，随着 AMD RX 6000 显卡生命周期接近尾声，AMD 提供了新的厂商建议零售价，以便更好地与 NVIDIA 的 RTX 30 系列显卡竞争。新的价目表于 9 月 15 日敲定，并开始在在线零售商中生效。

最新价目表：

RX 6950 XT 949 美元（约 6690.45 元人民币）

RX 6900 XT 699 美元（约 4927.95 元人民币）

RX 6800 XT 599 美元（约 4222.95 元人民币）

RX 6800 为 549 美元（约 3870.45 元人民币）

RX 6750 XT 419 美元（约 2953.95 元人民币）

RX 6700 XT 379 美元（约 2671.95 元人民币）

RX 6650 XT 299 美元（约 2107.95 元人民币）

RX 6600 239 美元（约 1684.95 元人民币）

RX 6500 XT 169 美元（约 1191.45 元人民币）

RX 6400 149 美元（约 1050.45 元人民币）

IT之家了解到，AMD 方面现已宣布将在 11 月 3 日推出 RX 7000 显卡。

AMD Radeon 高级副总裁兼总经理 Scott Herkelman 今天确认了 Radeon RX 7000 系列的推出日期，基于 RDNA3 架构的全新 GPU 系列将于 11 月 3 日发布。