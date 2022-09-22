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AMD 调低 RX 6000 系列显卡建议零售价：RX 6950 XT 约 6700 元

2022/9/22 21:06:44 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 9 月 22 日消息，据外媒 TechPowerUp 消息，随着 AMD RX 6000 显卡生命周期接近尾声，AMD 提供了新的厂商建议零售价，以便更好地与 NVIDIA 的 RTX 30 系列显卡竞争。新的价目表于 9 月 15 日敲定，并开始在在线零售商中生效。

最新价目表：

  • RX 6950 XT  949 美元（约 6690.45 元人民币）

  • RX 6900 XT  699 美元（约 4927.95 元人民币）

  • RX 6800 XT 599 美元（约 4222.95 元人民币）

  • RX 6800 为 549 美元（约 3870.45 元人民币）

  • RX 6750 XT 419 美元（约 2953.95 元人民币）

  • RX 6700 XT 379 美元（约 2671.95 元人民币）

  • RX 6650 XT 299 美元（约 2107.95 元人民币）

  • RX 6600  239 美元（约 1684.95 元人民币）

  • RX 6500 XT 169 美元（约 1191.45 元人民币）

  • RX 6400 149 美元（约 1050.45 元人民币）

IT之家了解到，AMD 方面现已宣布将在 11 月 3 日推出 RX 7000 显卡。

AMD Radeon 高级副总裁兼总经理 Scott Herkelman 今天确认了 Radeon RX 7000 系列的推出日期，基于 RDNA3 架构的全新 GPU 系列将于 11 月 3 日发布。

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关键词：AMD降价

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