苹果 iPhone 14 Pro / Max 隐藏开关可启用黑白 AOD 全天候显示

IT之家 9 月 22 日消息，苹果 iPhone 14 Pro /Max 的 AOD 全天候显示不像大多数 Android 手机常亮显示模式（主要由黑色像素和始终可见的时钟组成）那样工作。它的工作方式更像 Apple Watch，AOD 模式几乎与标准锁定屏幕相同 —— 相同的彩色壁纸和信息丰富的小组件，只是变暗了。

许多拿到新 iPhone 的用户对此感到惊讶。事实上，一些最初的评论建议完全禁用 AOD 显示功能，因为它太分散注意力了。然而，事实证明，还有一种隐藏的方式可以在 iPhone 上尝试黑白 AOD 显示……

现在获得黑白 AOD 显示屏的诀窍是使用长期存在的专注模式设置，称为“锁屏变暗”。这具有使 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 在 AOD 模式下完全变暗的效果。

如何启用黑白 AOD 锁屏

要启用此功能，请导航至设置 -> 专注模式 -> [选择专注模式] -> 选项 -> 启用锁屏变暗。现在，当激活该专注模式时，锁屏变暗设置将生效。当用户的 iPhone 14 Pro 进入 AOD 显示模式时，整个锁屏将转换为简单的黑白模式。

IT之家获悉，在此模式下，AOD 显示屏以白色字体显示日期和时间（以及选择的任何小组件）…… 仅此而已。任何自定义锁屏壁纸或照片都将完全变暗。

不过，启用此设置有一些缺点。对于尝鲜者来说，它仅适用于专注模式 —— 如果想要永久显示黑白 AOD，则需要整天处于专注模式。专注模式状态标签也会出现在锁定屏幕的底部。

更重要的是，启用暗淡锁屏还会在 iPhone 处于唤醒状态时更改你的锁定屏幕。它使墙纸模糊不清。毕竟，这项与 专注模式相关的功能的预期目的是让手机的锁定屏幕变暗，并在专注于其他事情时让 iPhone 不那么分扰注意。